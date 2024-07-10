У Вашингтоні Зеленський назвав мінімальну кількість винищувачів F-16, яка потрібна Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні заявив, що Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16, аби ефективно протистояти Росії у небі. Також Зеленський висловив вдячність партнерам за додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, проте зазначив, що цієї кількості все одно недостатньо.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю в Інституті Рональда Рейгана в США у середу, 10 липня.

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Росія щодня використовує 300 літаків

За словами Зеленського, кількість F-16, які були обіцяні Україні союзниками, ситуацію на фронті сьогодні кардинально не змінить

"Проблема з F-16 полягає в кількості та датах їхнього прибуття. Росія щодня використовує 300 літаків в операціях проти України. У нас було рішення про 10-20, але навіть якщо їх буде 50 — це ніщо", — сказав Президент.

Очільник української держави додав, що партнери володіють цією інформацією. За його словами, поки в українських Сил оборони не буде 128 винищувачів, країна не зможе дорівнятися до ворога в небі.

Систем ППО Patriot потрібно більше

Зеленський подякував США за нові системи протиповітряної оборони Patriot, проте зазначив, що їх також недостатньо, про що свідчить остання атака Росії на Київ, який вважався захищеним.

"Дякуємо за рішення щодо додаткових систем. Вони, звісно, допоможуть. Та цього недостатньо, ніколи не достатньо", — зауважив Зеленський.

За словами Президента, армія РФ використовує різні типи нового озброєння — Україна та партнери теж мають рухатися вперед та "ухвалити серйозні кроки з ППО різних типів".

Нагадаємо, перебуваючи у Вашингтоні, Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська команда працює над більшою кількістю ППО та літаків F-16.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у Сполучених Штатах Америки вшанували пам'ять жертв Голодомору. Надалі вони працюватимуть на саміті НАТО.

Раніше ми писали, що у проєкті спільного комюніке саміту характеризують шлях України в НАТО як "незворотній".