В Вашингтоне Зеленский назвал минимальное количество истребителей F-16, которое нужно Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе. Также Зеленский поблагодарил партнеров за дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, однако отметил, что этого количества все равно недостаточно.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью в Институте Рональда Рейгана в США в среду, 10 июля.

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Россия ежедневно использует 300 самолетов

По словам Зеленского, количество F-16, которые были обещаны Украине союзниками, ситуацию на фронте сегодня кардинально не изменит

"Проблема с F-16 заключается в количестве и датах их прибытия. Россия ежедневно использует 300 самолетов в операциях против Украины. У нас было решение о 10-20, но даже если их будет 50 — это ничто", — сказал Президент.

Глава украинского государства добавил, что партнеры владеют этой информацией. По его словам, пока у украинских Сил обороны не будет 128 истребителей, страна не сможет сравниться с врагом в небе.

Систем ПВО Patriot нужно больше

Зеленский поблагодарил США за новые системы противовоздушной обороны Patriot, однако отметил, что их также недостаточно, о чем свидетельствует последняя атака России на Киев, который считался защищенным.

"Спасибо за решение о дополнительных системах. Они, конечно, помогут. Но этого недостаточно, никогда не достаточно", — отметил Зеленский.

По словам Президента, армия РФ использует различные типы нового вооружения — Украина и партнеры тоже должны двигаться вперед и "принять серьезные шаги по ПВО различных типов".

Напомним, находясь в Вашингтоне, Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская команда работает над большим количеством ПВО и самолетов F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Соединенных Штатах Америки почтили память жертв Голодомора. В дальнейшем они будут работать на саммите НАТО.

Ранее мы писали, что в проекте совместного коммюнике саммита характеризуют путь Украины в НАТО как "необратимый".