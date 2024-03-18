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Соратники Навального заявили, що Путін зізнався у вбивстві опозиціонера

18 березня 2024 09:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Соратники Навального заявили, що Путін зізнався у вбивстві опозиціонера
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Росії Володимир Путін підтвердив, що обговорював можливість обміну опозиціонера Олексія Навального на ув'язнених у західних країнах.Соратники Навального стверджують, що своїми словами Путін підтвердив свою причетність до вбивства.

Про це пише Bild у понеділок, 18 березня.

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Путін підтвердив, що вбив Навального

У своєму виступі Путін зазначив, що йому сумно чути, що Навальний помер.

"Це завжди сумна подія. Ми мали й інші випадки, коли люди йшли з життя в місцях позбавлення волі. А хіба в США цього не бувало?" — Сказав Путін.

Диктатор також додав, що погодився на обмін Навального за умови, що той більше не повернеться у Росію, проте "трапилося те, що сталося".

Що кажуть соратники Навального

Соратники Навального інтерпретували ці слова як підтвердження причетності Путіна до смерті політика. Прессекретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що Путін убив Олексія Навального".

Близький соратник Навального Леонід Волков висловив думку, що Путін визнав свою причетність до смерті Навального, згадавши його ім'я вперше за місяць після його смерті та підтвердивши відмову від обміну.

Нагадаємо, що Олексій Навальний помер 16 лютого у виправній колонії. За інформацією російських пропагандистів, політик відірвав тромб. У медичному висновку про смерть опозиціонера вказали, що він помер "з природних причин".

Тим часом 43 країни закликали провести ретельне розслідування смерті опозиціонера Навального.

володимир путін
вбивство
Олексій Навальний
політики
Росія

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