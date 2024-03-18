Соратники Навального заявили, что Путин признался в убийстве оппозиционера

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин подтвердил, что велось обсуждение возможности обмена оппозиционера Алексея Навального на заключенных в западных странах. Соратники Навального утверждают, что своими словами Путин подтвердил свою причастность к убийству.

Об этом пишет Bild в понедельник, 18 марта.

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В своем выступлении Путин отметил, что ему прискорбно слышать, что Навальный скончался.

"Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. А разве в США этого не бывало?" — сказал Путин.

Диктатор также добавил, что согласился на обмен Навального при условии, что тот больше не вернется в Россию, однако "случилось то, что случилось".

Что говорят соратники Навального

Соратники Навального интерпретировали эти слова как подтверждение причастности Путина к смерти политика. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что "Путин убил Алексея Навального".

Близкий соратник Навального Леонид Волков выразил мнение, что Путин признал свою причастность к смерти Навального, упомянув его имя впервые через месяц после его смерти и подтвердив отказ от обмена.

Напомним, что Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии. По информации российских пропагандистов, у политика оторвался тромб. В медицинском заключении о смерти оппозиционера указали, что он умер "по естественным причинам".

Тем временем 43 страны призвали провести тщательное расследование смерти оппозиционера Навального.