Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Соратники Навального заявили, что Путин признался в убийстве оппозиционера arrow

Соратники Навального заявили, что Путин признался в убийстве оппозиционера

18 марта 2024 09:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Соратники Навального заявили, что Путин признался в убийстве оппозиционера
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент России Владимир Путин подтвердил, что велось  обсуждение возможности обмена оппозиционера Алексея Навального на заключенных в западных странах. Соратники Навального утверждают, что своими словами Путин подтвердил свою причастность к убийству.

Об этом пишет Bild в понедельник, 18 марта.

Читайте также:

Путин подтвердил, что убил Навального

В своем выступлении Путин отметил, что ему прискорбно слышать, что Навальный скончался. 

"Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. А разве в США этого не бывало?" — сказал Путин.

Диктатор также добавил, что согласился на обмен Навального при условии, что тот больше не вернется в Россию, однако "случилось то, что случилось".

Что говорят соратники Навального

Соратники Навального интерпретировали эти слова как подтверждение причастности Путина к смерти политика. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что "Путин убил Алексея Навального". 

Близкий соратник Навального Леонид Волков выразил мнение, что Путин признал свою причастность к смерти Навального, упомянув его имя впервые через месяц после его смерти и подтвердив отказ от обмена.

Напомним, что Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии. По информации российских пропагандистов, у политика оторвался тромб. В медицинском заключении о смерти оппозиционера указали, что он умер "по естественным причинам".

Тем временем 43 страны призвали провести тщательное расследование смерти оппозиционера Навального.

владимир путин
убийство
Алексей Навальный
политики
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство