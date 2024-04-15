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Скільки Ізраїль витратив, щоб відбити атаку Ірану — відповідь генерала запасу ЦАХАЛ

15 квітня 2024 03:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки Ізраїль витратив, щоб відбити атаку Ірану — відповідь генерала запасу ЦАХАЛ
Ізраїльська система ППО Arrow. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генерал запасу ЦАХАЛ Рам Амінах заявив, щоб відбити іранську атаку в ніч проти 14 квітня Ізраїль використав 4-5 млрд шекелів, що дорівнює 1-1,3 млрд доларів. Ця сума в десять разів більша за затрати Ірану на цей обстріл.

Про це повідомляє Ynet у неділю, 14 квітня.

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Амінах зазначив, що Іран запустив десятки "шахедів", що коштують значно менше, ніж ракети систем ППО/ПРО.

Щодо іранських ракет, то за даними Пентагону, більшість знищили ізраїльські системи Arrow, що в перекладі означають "Стріла". Ще близько 4-6 ракет ліквідували американські есмінці, одну уразила система Patriot.

Нагадаємо, що Іран ввечері в суботу, 13 квітня, запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети. За даними американського високопосадовця, Іран атакував Ізраїль понад двомастами цілями, із них — близько 150 ракети.

Також ми писали, що Армія оборони Ізраїлю заявила про збиття переважної більшості ракет, що летіли на країну. Однак внаслідок атаки є пошкодження.

Додамо, що в ході атаки Ірану на Ізраїль поранення отримала 31 людина. У більшості з них — незначні травми.

Іран
Ізраїль
безпілотники
Пентагон
обстріли
військові
ППО
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атака

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