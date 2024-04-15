Сколько Израиль потратил, чтобы отразить атаку Ирана — ответ генерала запаса ЦАХАЛ

Израильская система ПВО Arrow. Фото: скриншот

Генерал запаса ЦАХАЛ Рам Аминах заявил, чтобы отразить иранскую атаку в ночь на 14 апреля Израиль использовал 4-5 млрд шекелей, что равняется 1-1,3 млрд долларов. Эта сумма в десять раз больше затрат Ирана на этот обстрел.

Об этом сообщает Ynet в воскресенье, 14 апреля.

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Аминах отметил, что Иран запустил десятки "шахедов", которые стоят гораздо меньше, чем ракеты систем ПВО/ПРО.

Что касается иранских ракет, то, по данным Пентагона, большинство уничтожили израильские системы Arrow, что в переводе означает "Стрела". Еще около 4-6 ракет ликвидировали американские эсминцы, одну поразила система Patriot.

Напомним, что Иран вечером в субботу, 13 апреля, запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты. По данным американского высокопоставленного чиновника, Иран атаковал Израиль более чем двумястами целями, из них — около 150 ракет.

Также мы писали, что Армия обороны Израиля заявила о сбитии подавляющего большинства летевших на страну ракет. Однако в результате атаки есть повреждения.

Добавим, что в ходе атаки Ирана на Израиль ранения получил 31 человек. У большинства из них — незначительные травмы.