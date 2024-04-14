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У США повідомили, скільки ракет та дронів Іран запустив по Ізраїлю

14 квітня 2024 04:45
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Скільки ракет Іран запустив по Ізраїлю
Обстріл Ізраїлю. Фото ілюстративне: Фото: Саууд Авад
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Понад двісті ударних дронів та ракет запустив Іран по Ізраїлю у ніч проти 14 квітня. Обстріл відбувався хвилями. 

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомила компанія ABC News, посилаючись на високопосадовця зі США.  

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Приблизно 150 іранських ракет летіли у бік Ізраїлю

За даними американського посадовця, Іран запустив по території Ізраїлю близько 150 ракет. Вони запускалися хвилями: спочатку близько 80, а потім ще 70 ракет.

Раніше в Армії оборони Ізраїлю заявляли, що країну атакували понад 200 іранських ракет та БПЛА.

Як заявив прес-секретар ЦАХАЛ Даніель Хагарі, за межами країни вдалось перехопити понад 10 крилатих ракет і десятки безпілотників. 

Нагадаємо, внаслідок атаки на Ізраїль поранення отримав 10-річний хлопчик, його стан оцінюється як важкий.

Раніше ми писали, як світ відреагував на удар по Ізраїлю: в Європейському Союзі засудили атаки, а в Єгипті закликали сторони конфлікту бути максимально стриманими. 

Іран
Ізраїль
безпілотники
армія
ракети
атака
поранення

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