Сколько ракет Иран запустил по Израилю

В США сообщили, сколько ракет и дронов Иран запустил по Израилю
Более двухсот ударных дронов и ракет запустил Иран по Израилю в ночь на 14 апреля. Обстрел происходил волнами.
Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила компания ABC News, ссылаясь на чиновника из США.
Приблизительно 150 иранских ракет летели в сторону Израиля
По данным американского чиновника, Иран запустил по территории Израиля около 150 ракет. Они запускались волнами: сначала около 80, а затем еще 70 ракет.
Ранее в Армии обороны Израиля заявляли, что страну атаковали более 200 иранских ракет и БПЛА.
Как заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, за пределами удалось перехватить более десяти крылатых ракет и десятки беспилотников.
Напомним, в результате атаки на Израиль ранение получил 10-летний мальчик, его состояние оценивается как тяжелое.
Ранее мы писали, как мир отреагировал на удар по Израилю: в Европейском Союзе осудили атаки, а в Египте призывали стороны конфликта быть максимально сдержанными.
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