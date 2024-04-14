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В США сообщили, сколько ракет и дронов Иран запустил по Израилю

14 апреля 2024 04:45
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Сколько ракет Иран запустил по Израилю
Обстрел Израиля. Фото иллюстративное: Фото: Саууд Авад
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Более двухсот ударных дронов и ракет запустил Иран по Израилю в ночь на 14 апреля. Обстрел происходил волнами.

Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила компания ABC News, ссылаясь на чиновника из США.

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Приблизительно 150 иранских ракет летели в сторону Израиля

По данным американского чиновника, Иран запустил по территории Израиля около 150 ракет. Они запускались волнами: сначала около 80, а затем еще 70 ракет.

Ранее в Армии обороны Израиля заявляли, что страну атаковали более 200 иранских ракет и БПЛА.

Как заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, за пределами удалось перехватить более десяти крылатых ракет и десятки беспилотников.

Напомним, в результате атаки на Израиль ранение получил 10-летний мальчик, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее мы писали, как мир отреагировал на удар по Израилю: в Европейском Союзе осудили атаки, а в Египте призывали стороны конфликта быть максимально сдержанными.

Иран
Израиль
беспилотники
армия
ракеты
атака
ранение

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