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Скандальна заява про "білий прапор" — у Ватикані уточнили слова Папи Римського

12 березня 2024 10:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Скандальна заява про "білий прапор" — у Ватикані уточнили слова Папи Римського
Папа Римський Франциск. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Державний секретар та друга людина у Ватикані П'єтро Паролін прокоментував висловлення Папи Римського Франциска про капітуляцію України та заклики до переговорів з Росією. Кардинал наголосив, що першою умовою діалогу має стати припинення російської агресії в Україні.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

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Коментар Пароліна про капітуляцію Києва

Коментуючи заяву понтифіка, Паролін уточнив, що Папа мав на увазі "створення умов для дипломатичного рішення у пошуках справедливого та міцного миру".

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою мені видається саме припинення агресії", — вказав кардинал.

Держсекретар Ватикану підкреслив, що його країна надалі вимагає "припинення вогню і, отже, розпочала переговори".

Паролін додав, що Франциск називає "переговори не слабкістю, а силою, це не капітуляція, а сміливість".

"Війна, розв'язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської свободи, і та ж людська воля, яка стала причиною цієї трагедії, також має можливість і відповідальність зробити кроки, щоб покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного рішення", — зауважив Паролін.

Як заяву понтифіка коментували інші світові лідери

Нагадаємо, Папа Римський зробив неочікувану заяву щодо війни. Франциск запропонував Україні сісти за стіл переговорів із РФ і при цьому наголосив, що Київ має "вести діалог під білим прапором".

Також ми писали, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що перед злом не можна капітулювати. Він не підтримав висловлення понтифіка.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Франциска і підкреслив, що церква з людьми на передовій, у молитвах і в розмові, а не за тисячу кілометрів роздає цінні вказівки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також відреагував на скандальну заяву Папи. Генсек відкинув заклик про "білий прапор" і наголосив, що "капітуляція — це не мир".

війна
переговори
Ватикан
Папа Римський
Україна
Рим
Росія

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