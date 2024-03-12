Скандальное заявление о "белом флаге" — в Ватикане уточнили слова Папы Римского

Папа Римский Франциск. Фото: DW

Государственный секретарь и второй человек в Ватикане Пьетро Паролин прокомментировал высказывание Папы Римского Франциска о капитуляции Украины и призывах к переговорам с Россией. Кардинал подчеркнул, что первым условием диалога должно стать прекращение российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

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Комментируя заявление понтифика, Паролин уточнил, что Папа имел в виду "создание условий для дипломатического решения в поисках справедливого и крепкого мира".

"В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной из сторон, но и от обеих, и первым условием мне кажется именно прекращение агрессии", — указал кардинал.

Госсекретарь Ватикана подчеркнул, что его страна в дальнейшем требует "прекращения огня и, следовательно, начала переговоры".

Паролин добавил, что Франциск называет "переговоры не слабостью, а силой, это не капитуляция, а смелость".

"Война, развязанная против Украины, является следствием не неконтролируемого стихийного бедствия, а только человеческой свободы, и та же человеческая воля, ставшая причиной этой трагедии, также имеет возможность и ответственность сделать шаги, чтобы положить ей край и проложить путь к дипломатическому решению", — отметил Паролин.

Как заявление понтифика комментировали другие мировые лидеры

Напомним, Папа Римский сделал неожиданное заявление по поводу войны. Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с РФ и при этом подчеркнул, что Киев должен "вести диалог под белым флагом".

Также мы писали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что перед злом нельзя капитулировать. Он не поддержал высказывания понтифика.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Франциску и подчеркнул, что церковь с людьми на передовой, в молитвах и в разговоре, а не за тысячу километров раздает ценные указания.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отреагировал на скандальное заявление Папы. Генсек отверг призыв о "белом флаге" и подчеркнул, что "капитуляция — это не мир".