Шмигаль разом з міністрами прибудуть сьогодні на кордон з Польщею

Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з групою міністрів приїдуть сьогодні на українсько-польський кордон. Там можуть відбутися переговори щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Львові у п'ятницю, 23 лютого.

Зустріч на кордоні з Польщею

Зеленський розповів, що сьогодні на українсько-польський кордон має прибути група на чолі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем — в її складі також будуть міністри, відповідальні за експорт та імпорт, логістику, інфраструктуру та керівники прикордонної служби.

"Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, то це трішки поза європейським законодавством. Ми готові й будемо робити все, щоб розв’язати це питання", — сказав Президент.

Допомога Польщі під час війни

Водночас він подякував громадянам Польщі за надану допомогу Україні від початку повномасштабної війни та українським агровиробникам за розуміння ситуації, в якій перебуває країна.

"Вони самостійно нічого не блокують, попри те, що їхні продукти харчування не йдуть сьогодні через Польщу. І не на польський ринок, хочу зазначити. Тобто блокуються продукти, які йдуть транзитом", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 21 лютого Зеленський доручив уряду прибути на кордон та закликав польську владу також відвідати протести, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Польська сторона теж хоче зустрітись з українським керівництвом на тлі масштабних протестів аграріїв. Однак у Польщі пропонують це зробити не на кордоні, а в більш безпечному місці.

За словами польського прем'єра Дональда Туска, уряди обох країн планують провести зустріч 28 березня щодо врегулювання протестів на кордоні.