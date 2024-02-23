Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Шмигаль разом з міністрами прибудуть сьогодні на кордон з Польщею arrow

Шмигаль разом з міністрами прибудуть сьогодні на кордон з Польщею

23 лютого 2024 16:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Шмигаль разом з міністрами прибудуть сьогодні на кордон з Польщею
Денис Шмигаль. Фото: Кабмін
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з групою міністрів приїдуть сьогодні на українсько-польський кордон. Там можуть відбутися переговори щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський  під час пресконференції у Львові  у п'ятницю, 23 лютого.

Зустріч на кордоні з Польщею

Зеленський розповів, що сьогодні на українсько-польський кордон має прибути група на чолі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем — в її складі також будуть міністри, відповідальні за експорт та імпорт, логістику, інфраструктуру та керівники прикордонної служби.

"Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, то це трішки поза європейським законодавством. Ми готові й будемо робити все, щоб розв’язати це питання", — сказав Президент.

Допомога Польщі під час війни

Водночас він подякував громадянам Польщі за надану допомогу Україні від початку повномасштабної війни та українським агровиробникам за розуміння ситуації, в якій перебуває країна.

"Вони самостійно нічого не блокують, попри те, що їхні продукти харчування не йдуть сьогодні через Польщу. І не на польський ринок, хочу зазначити. Тобто блокуються продукти, які йдуть транзитом", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 21 лютого Зеленський доручив уряду прибути на кордон та закликав польську владу також відвідати протести, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Польська сторона теж хоче зустрітись з українським керівництвом на тлі масштабних протестів аграріїв. Однак у Польщі пропонують це зробити не на кордоні, а в більш безпечному місці.

За словами польського прем'єра Дональда Туска, уряди обох країн планують провести зустріч 28 березня щодо врегулювання протестів на кордоні.

Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
кордон
зерно
транзит

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі