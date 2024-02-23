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Шмигаль вместе с министрами прибудут сегодня на границу с Польшей

23 февраля 2024 16:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Шмигаль вместе с министрами прибудут сегодня на границу с Польшей
Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Денис Шмигаль вместе с группой министров приедут сегодня на украинско-польскую границу. Там могут состояться переговоры по протестам польских фермеров, которые заблокировали пункты пропуска.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции во Львове в пятницу, 23 февраля.

Встреча на границе с Польшей

Зеленский рассказал, что сегодня на украинско-польскую границу должна прибыть группа во главе с Премьер-министром Украины Денисом Шмигалем — в ее составе также будут министры, ответственные за экспорт и импорт, логистику, инфраструктуру и руководители пограничной службы.

"Украинское зерно не идет на рынок Польши. По желанию польской стороны. Мы нашли новые пути. Но когда мы говорим о транзите, то это немного вне европейского законодательства. Мы готовы и будем делать все, чтобы решить этот вопрос", — сказал Президент.

Помощь Польши во время войны

В то же время он поблагодарил граждан Польши за оказанную помощь Украине с начала полномасштабной войны и украинских агропроизводителей за понимание ситуации, в которой находится страна.

"Они самостоятельно ничего не блокируют, несмотря на то, что их продукты питания не идут сегодня через Польшу. И не на польский рынок, хочу отметить. То есть блокируются продукты, которые идут транзитом", — добавил Зеленский.

Напомним, 21 февраля Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал польские власти также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Польская сторона тоже хочет встретиться с украинским руководством на фоне масштабных протестов аграриев. Однако в Польше предлагают сделать это не на границе, а в более безопасном месте.

По словам польского премьера Дональда Туска, правительства обеих стран планируют провести встречу 28 марта по урегулированию протестов на границе.

Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Кабинет министров
граница
зерно
транзит

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