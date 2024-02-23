Шмигаль вместе с министрами прибудут сегодня на границу с Польшей

Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Премьер-министр Денис Шмигаль вместе с группой министров приедут сегодня на украинско-польскую границу. Там могут состояться переговоры по протестам польских фермеров, которые заблокировали пункты пропуска.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции во Львове в пятницу, 23 февраля.

Встреча на границе с Польшей

Зеленский рассказал, что сегодня на украинско-польскую границу должна прибыть группа во главе с Премьер-министром Украины Денисом Шмигалем — в ее составе также будут министры, ответственные за экспорт и импорт, логистику, инфраструктуру и руководители пограничной службы.

"Украинское зерно не идет на рынок Польши. По желанию польской стороны. Мы нашли новые пути. Но когда мы говорим о транзите, то это немного вне европейского законодательства. Мы готовы и будем делать все, чтобы решить этот вопрос", — сказал Президент.

Помощь Польши во время войны

В то же время он поблагодарил граждан Польши за оказанную помощь Украине с начала полномасштабной войны и украинских агропроизводителей за понимание ситуации, в которой находится страна.

"Они самостоятельно ничего не блокируют, несмотря на то, что их продукты питания не идут сегодня через Польшу. И не на польский рынок, хочу отметить. То есть блокируются продукты, которые идут транзитом", — добавил Зеленский.

Напомним, 21 февраля Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал польские власти также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Польская сторона тоже хочет встретиться с украинским руководством на фоне масштабных протестов аграриев. Однако в Польше предлагают сделать это не на границе, а в более безопасном месте.

По словам польского премьера Дональда Туска, правительства обеих стран планируют провести встречу 28 марта по урегулированию протестов на границе.