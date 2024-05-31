Спецоперація СБУ та Сил оборони в Криму 31 травня

Пожежа на нафтобазі. Фото: росЗМІ

Сили оборони України спільно зі Службою безпеки України провели кількаденну операцію у Криму. Захисники знищили логістику ворога, яка забезпечує життєдіяльність його військ на півострові.

Про це повідомляють власні джерела Новини.LIVE в СБУ.

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За попередньою інформацією, Сили оборони та СБУ завдали комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Як зазначають джерела, спочатку Сили оборони атакували ракетами два пороми, які рухалися до порту "Кавказ" — їх росіяни використовували для військової логістики.

Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включно з портами.

Цієї ж ночі спільно з ВМС ЗСУ було завдано удару по перевальній нафтобазі в морському порті "Кавказ", після чого спалахнула масштабна пожежа. Відомо, що через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим.

Нагадаємо, вночі у Керчі у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Місцеві писали про пожежу у порту "Кавказ", що розташована по іншу сторону Керченського мосту.

Зазначимо, що пожежу було видно на супутникових знімках.

Пожежа у порту. Фото: Крымский ветер

Згодом російські ЗМІ писали, що на Краснодарський край було здійснено масовану атаку безпілотників. У Темрюцькому районі пошкоджено інфраструктуру нафтобази. Там горіли три цистерни з нафтопродуктами.

У Генштабі ЗСУ підтвердили атаки на російські порти та розповіли подробиці операції.