Спецоперация СБУ и Сил обороны в Крыму 31 мая

Пожар на нефтебазе. Фото: росСМИ

Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности Украины провели операцию в Крыму. Защитники уничтожили логистику врага, которая обеспечивала жизнедеятельность его войск на полуострове.

Об этом сообщают собственные источники Новини.LIVE в СБУ.

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По предварительной информации, Силы обороны и СБУ нанесли комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

Как отмечают источники, сначала Силы обороны атаковали ракетами два парома, которые двигались в порт "Кавказ" — их россияне использовали для военной логистики.

Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.

Этой же ночью совместно с ВМС ВСУ был нанесен удар по перевальной нефтебазе в морском порту "Кавказ", после чего вспыхнул масштабный пожар. Известно, что через нее светлые нефтепродукты поставлялись в Крым.

Напомним, ночью в Керчи во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Местные писали о пожаре в порту "Кавказ", расположенном по другую сторону Керченского моста.

Отметим, что пожар был виден на спутниковых снимках.

Пожар в порту. Фото: Крымский ветер

Позже российские СМИ писали, что на Краснодарский край была совершена массированная атака беспилотников. В Темрюкском районе повреждена инфраструктура нефтебазы. Там горели три цистерны с нефтепродуктами.

В Генштабе ВСУ подтвердили атаки на российские порты и рассказали о подробностях операции.