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СБУ оголосила підозру російському генералу, який наказав знищити Каховську ГЕС

6 червня 2024 18:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Наказав знищити Каховську ГЕС — Олег Макаревич отримав підозру
Генерал ЗС РФ Олег Макаревич. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про підозру генералу ЗС РФ Олегу Макаревичу. Його звинувачують у віддані наказу підірвати Каховську гідроелектростанцію.

Про це йдеться в заяві пресслужби силового відомства у четвер, 6 червня.

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СБУ оголосила підозру генералу, який знищив Каховську ГЕС

Наказ Макаревича, яки заявили силовики, повністю знищив об’єкти критичної інфраструктури, загибель щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 сіл та селищ Миколаївської області.

Також внаслідок цього частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також Криму. Серед іншого теракт порушив функціонування охолоджувальної системи Запорізької атомної електростанції

Російському офіцеру повідомили про підозру за двома статтями ККУ. Йому загрожує довічне ув'язнення. 

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Офіційна заява пресслужби СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ висунула підозру колишньому першому помічнику президента Росії Володимиру Мединському та ректору інституту Міністерства закордонних справ РФ Анатолію Торкунову, яких звинуватили у фальсифікації історії України.

Також підозру отримав глава російського ЦМРБанку Руслан Ареф’єв, який запроваджував "рубльову зону" в тимчасово окупованих регіонах нашої країни.

А ДБР повідомило про підозру директору ФСБ Олександру Бортнікову, через його роль у держзраді, яку вчинило колишнє керівництво СБУ.

Каховська ГЕС
підозра
війна в Україні
СБУ
Росія
теракт
злочин

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