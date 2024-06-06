Наказав знищити Каховську ГЕС — Олег Макаревич отримав підозру

Генерал ЗС РФ Олег Макаревич. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про підозру генералу ЗС РФ Олегу Макаревичу. Його звинувачують у віддані наказу підірвати Каховську гідроелектростанцію.

Про це йдеться в заяві пресслужби силового відомства у четвер, 6 червня.

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Наказ Макаревича, яки заявили силовики, повністю знищив об’єкти критичної інфраструктури, загибель щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 сіл та селищ Миколаївської області.

Також внаслідок цього частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також Криму. Серед іншого теракт порушив функціонування охолоджувальної системи Запорізької атомної електростанції

Російському офіцеру повідомили про підозру за двома статтями ККУ. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Офіційна заява пресслужби СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ висунула підозру колишньому першому помічнику президента Росії Володимиру Мединському та ректору інституту Міністерства закордонних справ РФ Анатолію Торкунову, яких звинуватили у фальсифікації історії України.

Також підозру отримав глава російського ЦМРБанку Руслан Ареф’єв, який запроваджував "рубльову зону" в тимчасово окупованих регіонах нашої країни.

А ДБР повідомило про підозру директору ФСБ Олександру Бортнікову, через його роль у держзраді, яку вчинило колишнє керівництво СБУ.