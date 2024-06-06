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Фальсифікували історію України — СБУ оголосила підозру двом топпосадовцям Кремля

6 червня 2024 13:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ оголосила підозру двом посадовцям Путіна — в чому звинувачують
Володимир Мединський та Анатолій Торкунов. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому першому помічнику президента Росії Володимиру Мединському та ректору інституту Міністерства закордонних справ РФ Анатолію Торкунову. Посадовців звинувачують у фальсифікації історії України.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства у четвер, 6 червня.

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Як встановили силовики, фігуранти стали співавторами російського "підручника з історії для учнів 11 класів". Книжка є обов’язковим елементом навчальної програми в російських школах та школах на окупованій території України.

Книга повністю спотворювала історію України, та виправдовує війну Росії проти України, а також воєнні злочини російських військ. Самі Мединський й Торкунов є частими гостями на ефірах російських пропагандистів Володимира Соловйова та Маргарити Симоньян.

Кремлівським посадовцям повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. 

сбу підозра
Скриншот офіційної заяви СБУ

Нагадаємо, раніше силовики оголосили підозру голові російського ЦМРБанку Руслану Ареф’єву, який запроваджує "рубльову зону" в тимчасово окупованих регіонах нашої країни.

Своєю чергою, ДБР повідомило про підозру директору ФСБ Олександру Бортнікову, через його роль у держзраді, яку вчинило колишнє керівництво СБУ.

Кремль
Україна
Кримінал
підозра
війна в Україні
СБУ
Росія

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