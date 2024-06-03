Рожину повідомили про підозру — що відомо

Працівник СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру-колаборанту Борису Рожину. Він є автором словосполучення "ввічливі люди" для окупаційних угруповань РФ, що захопили Крим у 2014 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 3 травня.

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Підозра російському пропагандисту

Рожин є одним із ключових рупорів Кремля, публічно підтримуючи повномасштабну війну РФ проти України та виправдовуючи воєнні злочини. Він закликає до повного знищення цивільної інфраструктури Харкова та продовження масованих ракетно-бомбових ударів по місту. Розслідування проводили за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Рожин поширює антиукраїнський контент під псевдонімом "Colonelcassad" через власні акаунти у соцмережах, з загальною аудиторією майже 1 млн користувачів. За даними слідства, фігурант почав публічно підтримувати агресора ще під час захоплення Криму. Пізніше він очолив окупаційне інтернет-видання "Голос Севастополя", яке поширює кремлівські фейки про війну проти України.

Блогер-колаборант Борис Рожин. Фото: скриншот

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Рожину про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зараз пропагандист переховується на окупованих територіях.

Нагадаємо, що у 2022 році слідчі СБУ повідомили Рожину про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Раніше російський пропагандист Дмитро Кисельов перейшов на новий рівень ядерних погроз світу. Він заявив, що Росія вивезла тактичну ядерну зброю зі складів під час навчань.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала ще одного інформатора РФ. Зрадник таємно спостерігав за локаціями підрозділів Збройних сил України, що обороняють Харків.