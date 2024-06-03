Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Закликав знищити Харків — СБУ повідомила про підозру пропагандисту arrow

Закликав знищити Харків — СБУ повідомила про підозру пропагандисту

3 червня 2024 18:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Рожину повідомили про підозру — що відомо
Працівник СБУ. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру-колаборанту Борису Рожину. Він є автором словосполучення "ввічливі люди" для окупаційних угруповань РФ, що захопили Крим у 2014 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 3 травня.

Читайте також:

Підозра російському пропагандисту

Рожин є одним із ключових рупорів Кремля, публічно підтримуючи повномасштабну війну РФ проти України та виправдовуючи воєнні злочини. Він закликає до повного знищення цивільної інфраструктури Харкова та продовження масованих ракетно-бомбових ударів по місту. Розслідування проводили за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

 Рожин поширює антиукраїнський контент під псевдонімом "Colonelcassad" через власні акаунти у соцмережах, з загальною аудиторією майже 1 млн користувачів. За даними слідства, фігурант почав публічно підтримувати агресора ще під час захоплення Криму. Пізніше він очолив окупаційне інтернет-видання "Голос Севастополя", яке поширює кремлівські фейки про війну проти України.

Блогер-колаборант Борис Рожин. Фото: скриншот
Блогер-колаборант Борис Рожин. Фото: скриншот

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Рожину про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зараз пропагандист переховується на окупованих територіях.

Нагадаємо, що у 2022 році слідчі СБУ повідомили Рожину про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Раніше російський пропагандист Дмитро Кисельов перейшов на новий рівень ядерних погроз світу. Він заявив, що Росія вивезла тактичну ядерну зброю зі складів під час навчань.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала ще одного інформатора РФ. Зрадник таємно спостерігав за локаціями підрозділів Збройних сил України, що обороняють Харків.

Україна
пропаганда
Колаборант
війна в Україні
СБУ
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня