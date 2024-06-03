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Призвал уничтожить Харьков — СБУ сообщила о подозрении пропагандисту

3 июня 2024 18:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Рожину сообщили о подозрении - что известно
Сотрудник СБУ. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру-коллаборанту Борису Рожину. Он является автором словосочетания "вежливые люди" для оккупационных группировок РФ, захвативших Крым в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 3 мая.

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Рожин является одним из ключевых рупоров Кремля, публично поддерживающих полномасштабную войну РФ против Украины и оправдывающих военные преступления. Он призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и продлению массированных ракетно-бомбовых ударов по городу. Расследование проводилось при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

Рожин распространяет антиукраинский контент под псевдонимом "Colonelcassad" через собственные аккаунты в соцсетях с общей аудиторией почти 1 млн пользователей. По данным следствия, фигурант начал публично поддерживать агрессора еще во время захвата Крыма. Позже он возглавил оккупационное интернет-издание "Голос Севастополя", распространяющее кремлевские фейки о войне против Украины.

Блогер-коллаборант Борис Рожин. Фото: скриншот
Блогер-коллаборант Борис Рожин. Фото: скриншот

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас пропагандист скрывается на оккупированных территориях.

Напомним, что в 2022 году следователи СБУ сообщили Рожину о подозрении за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ранее российский пропагандист Дмитрий Киселев перешел на новый уровень ядерных угроз миру. Он заявил, что Россия вывезла тактическое ядерное оружие со складов во время учений.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора РФ. Предатель тайно наблюдал за локациями обороняющих Харьков подразделений Вооруженных сил Украины.

Украина
пропаганда
Коллаборант
война в Украине
СБУ
война

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