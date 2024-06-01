Бійці СБУ показали, як вправно знищують ворожу техніку на полі бою
Бійці Служби безпеки України на полі бою знищують російську техніку. Для цього вони використовують дрони та інші засоби ураження.
Про це повідомили в СБУ у суботу, 1 червня.
Бійці СБУ знищують техніку ворога
За минулий тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:
- 10 танків;
- 16 ББМ;
- 19 артсистем і РСЗВ;
- 5 систем ППО;
- 167 автомобілів;
- 2 БпЛА;
- 13 антен зв’язку та 2 автоматичні системи спостереження
- 1 човен;
- 81 ворожу позицію та укріплення;
- 5 складів з боєприпасами.
Окрім того було знищено 239 російських загарбників.
Раніше ми повідомляли, що дрони розробки Служби безпеки України знищили в тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію ворога "Небо СВУ". Її вартість — 100 мільйонів доларів.
Сили оборони України спільно зі Службою безпеки України провели кількаденну операцію у Криму. Захисники знищили логістику ворога, яка забезпечує життєдіяльність його військ на півострові.
Читайте Новини.LIVE!