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Бійці СБУ показали, як вправно знищують ворожу техніку на полі бою

1 червня 2024 19:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бійці СБУ показали, як вправно знищують ворожу техніку на полі бою
Місце влучання бійців СБУ по ворожій техніці. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці Служби безпеки України на полі бою знищують російську техніку. Для цього вони використовують дрони та інші засоби ураження.

Про це повідомили в СБУ у суботу, 1 червня.

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Бійці СБУ знищують техніку ворога

За минулий тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:

  • 10 танків;
  • 16 ББМ;
  • 19 артсистем і РСЗВ;
  • 5 систем ППО;
  • 167 автомобілів;
  • 2 БпЛА;
  • 13 антен зв’язку та 2 автоматичні системи спостереження
  • 1 човен;
  • 81 ворожу позицію та укріплення;
  • 5 складів з боєприпасами.

Окрім того було знищено 239 російських загарбників.

Раніше ми повідомляли, що дрони розробки Служби безпеки України знищили в тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію ворога "Небо СВУ". Її вартість — 100 мільйонів доларів.

Сили оборони України спільно зі Службою безпеки України провели кількаденну операцію у Криму. Захисники знищили логістику ворога, яка забезпечує життєдіяльність його військ на півострові.

Україна
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СБУ
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