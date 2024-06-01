Бійці СБУ показали, як вправно знищують ворожу техніку на полі бою

Місце влучання бійців СБУ по ворожій техніці. Фото: скриншот

Бійці Служби безпеки України на полі бою знищують російську техніку. Для цього вони використовують дрони та інші засоби ураження.

Про це повідомили в СБУ у суботу, 1 червня.

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За минулий тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:

10 танків;

16 ББМ;

19 артсистем і РСЗВ;

5 систем ППО;

167 автомобілів;

2 БпЛА;

13 антен зв’язку та 2 автоматичні системи спостереження

1 човен;

81 ворожу позицію та укріплення;

5 складів з боєприпасами.

Окрім того було знищено 239 російських загарбників.

Раніше ми повідомляли, що дрони розробки Служби безпеки України знищили в тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію ворога "Небо СВУ". Її вартість — 100 мільйонів доларів.

Сили оборони України спільно зі Службою безпеки України провели кількаденну операцію у Криму. Захисники знищили логістику ворога, яка забезпечує життєдіяльність його військ на півострові.