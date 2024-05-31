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Дрони розробки СБУ знищили в Криму російську РЛС за 100 млн доларів

31 травня 2024 12:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дрони СБУ вдарили в Криму по російській РЛС "Небо-СВУ" за 100 млн доларів
Російська РЛС "Небо СВУ". Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Дрони розробки Служби безпеки України знищили в тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію ворога "Небо СВУ". Її вартість — 100 мільйонів доларів.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ у п'ятницю, 31 травня.

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Знищення російської РЛС

У ніч з 29 на 30 травня у росіян стало менше на один комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько 100 млн доларів. За даними джерел, його уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ. 

РЛС, яка розташовувалася поблизу Армянську, контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів противника на території Криму. 

Джерело зазначило, що після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували. 

Дана спецоперація зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту.

Нагадаємо, Сили оборони України спільно зі Службою безпеки України провели кількаденну операцію у Криму. Захисники знищили логістику ворога, яка забезпечує життєдіяльність його військ на півострові.

Також у ніч проти 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. Російські військові використовували її для підтримки своїх військ на окупованому півострові Крим.

Україна
окупанти
Крим
СБУ
дрони
війна
військова техніка

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