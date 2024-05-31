Дрони СБУ вдарили в Криму по російській РЛС "Небо-СВУ" за 100 млн доларів

Російська РЛС "Небо СВУ". Фото: росЗМІ

Дрони розробки Служби безпеки України знищили в тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію ворога "Небо СВУ". Її вартість — 100 мільйонів доларів.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ у п'ятницю, 31 травня.

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У ніч з 29 на 30 травня у росіян стало менше на один комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько 100 млн доларів. За даними джерел, його уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

РЛС, яка розташовувалася поблизу Армянську, контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів противника на території Криму.

Джерело зазначило, що після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.

Дана спецоперація зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту.

Нагадаємо, Сили оборони України спільно зі Службою безпеки України провели кількаденну операцію у Криму. Захисники знищили логістику ворога, яка забезпечує життєдіяльність його військ на півострові.

Також у ніч проти 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. Російські військові використовували її для підтримки своїх військ на окупованому півострові Крим.