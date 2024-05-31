Дроны СБУ ударили в Крыму по российской РЛС "Небо-СВУ" за 100 млн долларов

Дроны разработки СБУ уничтожили в Крыму российскую РЛС за 100 млн долларов
Дроны разработки Службы безопасности Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию врага "Небо СВУ". Ее стоимость — 100 миллионов долларов.
Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в пятницу, 31 мая.
Уничтожение российской РЛС
В ночь с 29 на 30 мая у россиян стало меньше на один комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около 100 млн долларов. По данным источников, его поразили дроны, которые являются собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.
РЛС, которая располагалась вблизи Армянска, контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов противника на территории Крыма.
Источник отметил, что после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.
Данная спецоперация сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта.
Напомним, Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности Украины провели несколькодневную операцию в Крыму. Защитники уничтожили логистику врага, обеспечивающую жизнедеятельность его войск на полуострове.
Также в ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. Российские военные использовали его для поддержки своих войск на оккупированном полуострове Крым.
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