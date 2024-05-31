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Дроны разработки СБУ уничтожили в Крыму российскую РЛС за 100 млн долларов

31 мая 2024 12:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дроны СБУ ударили в Крыму по российской РЛС "Небо-СВУ" за 100 млн долларов
Российская РЛС "Небо СВУ". Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Дроны разработки Службы безопасности Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию врага "Небо СВУ". Ее стоимость — 100 миллионов долларов.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в пятницу, 31 мая.

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В ночь с 29 на 30 мая у россиян стало меньше на один комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около 100 млн долларов. По данным источников, его поразили дроны, которые являются собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ. 

РЛС, которая располагалась вблизи Армянска, контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов противника на территории Крыма.

Источник отметил, что после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали. 

Данная спецоперация сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта.

Напомним, Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности Украины провели несколькодневную операцию в Крыму. Защитники уничтожили логистику врага, обеспечивающую жизнедеятельность его войск на полуострове.

Также в ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. Российские военные использовали его для поддержки своих войск на оккупированном полуострове Крым.

Украина
оккупанты
Крым
СБУ
дроны
война
военная техника

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