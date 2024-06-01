Бойцы СБУ показали, как умело уничтожают вражескую технику на поле боя
Бойцы Службы безопасности Украины на поле боя уничтожают российскую технику. Для этого они используют дроны и другие способы поражения.
Об этом сообщили в СБУ в субботу, 1 июня.
Бойцы СБУ уничтожают технику врага
На прошлой неделе ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы Службы безопасности поразили:
- 10 танков;
- 16 ББМ;
- 19 артсистем и РСЗО;
- 5 систем ПВО;
- 167 автомобилей;
- 2 БпЛА;
- 13 антенн связи и 2 автоматические системы наблюдения;
- 1 лодка;
- 81 враждебную позицию и укрепление;
- 5 складов с боеприпасами.
Кроме того, были уничтожены 239 российских захватчиков.
Ранее мы сообщали, что дроны разработки Службы безопасности Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию врага "Небо СВУ". Ее стоимость — 100 миллионов долларов.
Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности Украины провели операцию в Крыму. Защитники уничтожили логистику врага, обеспечивающую жизнедеятельность его войск на полуострове.
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