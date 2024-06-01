Бойцы СБУ показали, как умело уничтожают вражескую технику на поле боя

Место попадания бойцов СБУ по вражеской технике. Фото: скриншот

Бойцы Службы безопасности Украины на поле боя уничтожают российскую технику. Для этого они используют дроны и другие способы поражения.

Об этом сообщили в СБУ в субботу, 1 июня.

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Бойцы СБУ уничтожают технику врага

На прошлой неделе ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы Службы безопасности поразили:

10 танков;

16 ББМ;

19 артсистем и РСЗО;

5 систем ПВО;

167 автомобилей;

2 БпЛА;

13 антенн связи и 2 автоматические системы наблюдения;

1 лодка;

81 враждебную позицию и укрепление;

5 складов с боеприпасами.

Кроме того, были уничтожены 239 российских захватчиков.

Ранее мы сообщали, что дроны разработки Службы безопасности Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию врага "Небо СВУ". Ее стоимость — 100 миллионов долларов.

Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности Украины провели операцию в Крыму. Защитники уничтожили логистику врага, обеспечивающую жизнедеятельность его войск на полуострове.