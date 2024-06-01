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Бойцы СБУ показали, как умело уничтожают вражескую технику на поле боя

1 июня 2024 19:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бойцы СБУ показали, как умело уничтожают вражескую технику на поле боя
Место попадания бойцов СБУ по вражеской технике. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы Службы безопасности Украины на поле боя уничтожают российскую технику. Для этого они используют дроны и другие способы поражения.

Об этом сообщили в СБУ в субботу, 1 июня.

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На прошлой неделе ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы Службы безопасности поразили:

  • 10 танков;
  • 16 ББМ;
  • 19 артсистем и РСЗО;
  • 5 систем ПВО;
  • 167 автомобилей;
  • 2 БпЛА;
  • 13 антенн связи и 2 автоматические системы наблюдения;
  • 1 лодка;
  • 81 враждебную позицию и укрепление;
  • 5 складов с боеприпасами.

Кроме того, были уничтожены 239 российских захватчиков.

Ранее мы сообщали, что дроны разработки Службы безопасности Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию врага "Небо СВУ". Ее стоимость — 100 миллионов долларов.

Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности Украины провели операцию в Крыму. Защитники уничтожили логистику врага, обеспечивающую жизнедеятельность его войск на полуострове.

Украина
оккупанты
война в Украине
СБУ
война
ВСУ

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