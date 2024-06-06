СБУ объявила подозрение двум чиновникам Путина — в чем обвиняют

Фальсифицировали историю Украины — СБУ объявила о подозрении двум чиновникам Кремля
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему первому помощнику президента России Владимиру Мединскому и ректору института Министерства иностранных дел РФ Анатолию Торкунову. Чиновников обвиняют в фальсификации истории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в четверг, 6 июня.
СБУ объявила подозрение двум топ-чиновникам Кремля
Как установили силовики, фигуранты стали соавторами российского "учебника по истории для учащихся 11 классов". Книга является обязательным элементом обучающей программы в российских школах и школах на оккупированной территории Украины.
Книга полностью искажала историю Украины и оправдывает войну России против Украины, а также военные преступления российских войск. Сами Мединский и Торкунов являются частыми гостями в эфирах российских пропагандистов Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян.
Кремлевским чиновникам доложено о подозрении по двум статьям УКУ.
Напомним, ранее силовики объявили подозрение главе российского ЦГРБанка Руслану Арефьеву, вводящему "рублевую зону" во временно оккупированных регионах нашей страны.
В свою очередь, ГБР сообщило о подозрении директору ФСБ Александру Бортникову из-за его роли в госизмене, которую совершило прежнее руководство СБУ.
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