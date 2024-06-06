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Фальсифицировали историю Украины — СБУ объявила о подозрении двум чиновникам Кремля

6 июня 2024 13:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
СБУ объявила подозрение двум чиновникам Путина — в чем обвиняют
Владимир Мединский и Анатолий Торкунов. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему первому помощнику президента России Владимиру Мединскому и ректору института Министерства иностранных дел РФ Анатолию Торкунову. Чиновников обвиняют в фальсификации истории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в четверг, 6 июня.

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Как установили силовики, фигуранты стали соавторами российского "учебника по истории для учащихся 11 классов". Книга является обязательным элементом обучающей программы в российских школах и школах на оккупированной территории Украины.

Книга полностью искажала историю Украины и оправдывает войну России против Украины, а также военные преступления российских войск. Сами Мединский и Торкунов являются частыми гостями в эфирах российских пропагандистов Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян.

Кремлевским чиновникам доложено о подозрении по двум статьям УКУ.

сбу подозрение
Скриншот официального заявления СБУ

Напомним, ранее силовики объявили подозрение главе российского ЦГРБанка Руслану Арефьеву, вводящему "рублевую зону" во временно оккупированных регионах нашей страны.

В свою очередь, ГБР сообщило о подозрении директору ФСБ Александру Бортникову из-за его роли в госизмене, которую совершило прежнее руководство СБУ.

Кремль
Украина
Криминал
подозрение
война в Украине
СБУ
Россия

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