ДБР повідомило про підозру керівнику ФСБ Бортнікову та ще двадцятьом російським генералам

Співробітники ДБР. Фото: RFE/RL

Державне бюро розслідувань України повідомило про підозру керівнику Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортнікова, у зв’язку з його роллю у державній, яку вчинило колишнє керівництво Служби безпеки України. Також було висунуто підозри проти двадцяти російських генералів, включаючи Віктора Золотова, який є керівником Федеральної служби військ національної гвардії Росії.

Про це повідомила пресслужба ДБР у суботу, 18 травня.

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Бортнікову висунули підозру у організації державної зради колишнім керівництвом Служби безпеки України, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та перешкоджання мирним протестам в Україні в період 2013-2014 років.

Слідчі ДБР, за підтримки СБУ, зібрали докази злочинної діяльності російських спецслужб, включаючи плани Бортнікова щодо придушення протестів в Україні з метою збереження тодішньої влади та подальшої анексії українських територій. Основною метою ФСБ було запобігання євроінтеграції України та її вступу до НАТО, що перешкоджало б російським планам на відновлення "союзної держави".

За даними слідства, вище керівництво України було заздалегідь втягнуте у плани Росії щодо відмови від євроінтеграції, а також були розроблені сценарії жорстокого придушення протестів. У 2013 році в Україну прибув Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев з інструкціями щодо розгону протестів.

Бортніков наказав тодішньому Голові СБУ, який мав російське громадянство, сприяти ФСБ у підривній діяльності. У листопаді-грудні 2013 року в СБУ рівень терористичної загрози визначили як "Потенційна", що дозволило прирівняти протестувальників до потенційних терористів.

У грудні 2013 року командувач внутрішніх військ МВС України отримав вказівки від російського командування щодо підготовки до розгону та розстрілу активістів. Також до Києва прибула група з 20 співробітників ФСБ для інструктажу українських правоохоронців.

За завданням ФСБ, українські правоохоронці збирали відеоматеріали для провокування конфліктів між учасниками Євромайдану та їх опонентами. Колишній Голова СБУ та начальник ДЗНД перейшли на бік ворога у 2022 році, за що їх притягнуто до відповідальності.

Повідомлення про підозру та повістки були відправлені на офіційну електронну пошту ФСБ та будуть опубліковані на сайті Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, ДБР викрило масштабну схему з махінаціями у вугільній сфері на 2 млрд гривень.

Також Державне бюро розслідувань повідомило про підозру очільнику Маріупольського порту. Відомо, що посадовець перерахував 12 мільйонів гривень на ремонт одного з об'єктів міста після того, як його вже окупували російські загарбники.