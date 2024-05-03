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Посадовець розікрав 12 млн гривень на фейковий ремонт окупованого порту в Маріуполі

3 травня 2024 13:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Посадовець розікрав 12 млн гривень на фейковий ремонт окупованого порту в Маріуполі
Обшук у кабінеті посадовця. Фото: ДБР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру очільнику Маріупольського порту. Відомо, що посадовець перерахував 12 мільйонів гривень на ремонт одного з об'єктів міста після того, як його вже окупували російські окупанти.

Про це йдеться у заяві ДБР. 

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Відомо, що 21 лютого 2022 року посадовець уклав договір з приватною компанією про проведення будівельних робіт на спеціалізованому перевантажувальному комплексі зернових вантажів. Однак, відповідні роботи стали неможливими через російську окупацію Маріуполя. 

Чоловік, виїхавши на підконтрольну Україні територію, вирішив сплатити підрядній організації кошти, хоча роботи проведені не були. Ба більше, знаючи про те, що  будівництво на підприємстві в умовах активних бойових дій не проводитиметься, очільник порту наказав підлеглим працівникам готувати фіктивні документи — їх оформлювали "задніми числами" після закінчення строків дії договору.

Відповідно, у період з жовтня по грудень 2022 року підрядник отримав від державного підприємства понад 11,6 мільйонів гривень. 

Відтак, фігуранту повідомили про підозру та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили злочинну схему, учасники якої вкрали близько 10 млн грн бюджетних коштів під виглядом ремонту доріг. Організаторами махінації, зокрема, виявилися посадовці "Київшляхбуду" та "Київавтодору". 

Додамо, колишньому заступнику директора "Київводфонду" оголосили про підозру через буріння артезіанської свердловини зі збитком у понад 580 тис. грн. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. 

війна
ДБР
корупція
Маріуполь
гроші
окупація
війна в Україні

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