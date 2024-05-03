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Чиновник разворовал 12 млн гривен на фейковый ремонт оккупированного порта в Мариуполе

3 мая 2024 13:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Чиновник разворовал 12 млн гривен на фейковый ремонт оккупированного порта в Мариуполе
Обыск в кабинете должностного лица. Фото: ДБР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе Мариупольского порта. Известно, что должностное лицо перечислило 12 миллионов гривен на ремонт одного из объектов города после того, как его уже оккупировали российские оккупанты.

Об этом говорится в заявлении ДБР.

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Известно, что 21 февраля 2022 года чиновник заключил договор с частной компанией о проведении строительных работ на специализированном перегрузочном комплексе зерновых грузов. Однако соответствующие работы стали невозможны из-за российской оккупации Мариуполя.

Мужчина, выехав на подконтрольную Украине территорию, решил уплатить подрядной организации денежные средства, хотя работы проведены не были. Более того, зная о том, что строительство на предприятии в условиях активных боевых действий не будет проводиться, глава порта приказал подчиненным работникам готовить фиктивные документы — их оформляли "задними числами" по истечении сроков действия договора.

Соответственно, в период с октября по декабрь 2022 подрядчик получил от государственного предприятия более 11,6 миллионов гривен.

Следовательно, фигуранту сообщили о подозрении и решают вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили преступную схему, участники которой украли около 10 млн грн бюджетных средств под видом ремонта дорог. Организаторами махинации, в частности, оказались чиновники "Киевдорстроя" и "Киевавтодора".

Добавим, бывшему заместителю директора "Киевводфонда" объявили о подозрении из-за бурения артезианской скважины с убытком более чем в 580 тыс. грн. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

война
ГБР
коррупция
Мариуполь
деньги
оккупация
война в Украине

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