Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow ДБР викрило масштабну схему з махінаціями у вугільній сфері на 2 млрд гривень arrow

ДБР викрило масштабну схему з махінаціями у вугільній сфері на 2 млрд гривень

17 травня 2024 20:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ДБР викрило масштабну схему з махінаціями у вугільній сфері на 2 млрд гривень
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державне бюро розслідувань разом з Національною поліцією викрили злочинну організацію, яка на махінаціях у вугільній сфері завдала державі шкоди на понад 2 млрд грн. Йдеться про власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест".

Про це повідомили пресслужби ДБР та Нацполіції у п'ятницю, 17 травня.

Читайте також:

Махінації у вугільній сфері

"За оперативною інформацією, український мільярдер забрав у власність активи сина біглого експрезидента Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів", — йдеться у повідомленні.

null
Махінації у вугільній сфері. Фото: ДБР

Правоохоронці підозрюють фігуранта у діяльності, яка доводила до банкрутства державне підприємство "Краснолиманське". Встановлено, що установа отримувала відшкодування з бюджету, зокрема через застосування "нульової" ставки ПДВ. До того ж при цьому держпідприємство штучно накопичувало борг перед державою.

null
Обшук у фігуранта. Фото: ДБР

"У межах розробленого протиправного механізму, керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих "пільг", натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом воно сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесмену комерційних структур. Гроші на мільярди гривень надалі відмивались через купівлю-продаж рухомого та нерухомого майна", — йдеться у повідомленні.

У Нацполіції розповіли, що наразі заборгованість за послуги з видобутку вугілля сягають понад 2,2 мільярда гривень, 147 мільйонів гривень – по заробітній платі працівникам шахти, штатна чисельність якої налічує майже 1700 осіб, а також 1,1 мільярда гривень за електроенергію. До того ж сума несплачених податків до державного бюджету становить 1,1 мільярда гривень.

null
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: ДБР

Правоохоронці оголосили підозру бенефіціарному власникові ТОВ "Краснолиманське", управителю фінансами бізнесмена, директору і головному бухгалтеру ТОВ "Краснолиманське".

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, слідчі ДБР завершили досудове слідство у справі ексдепутата Жмеринської міськради від партії "ОПЗЖ", яка заборонена в Україні, обвинуваченого у замовленні вбивства свого колеги. За результатами розслідування, до суду було направлено обвинувальний акт.

Також Державне бюро розслідувань повідомило про підозру очільнику Маріупольського порту. Відомо, що посадовець перерахував 12 мільйонів гривень на ремонт одного з об'єктів міста після того, як його вже окупували російські окупанти.

вугілля
махінації
ДБР
Віктор Янукович
гроші
Україна
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників