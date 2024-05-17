ДБР викрило масштабну схему з махінаціями у вугільній сфері на 2 млрд гривень

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань разом з Національною поліцією викрили злочинну організацію, яка на махінаціях у вугільній сфері завдала державі шкоди на понад 2 млрд грн. Йдеться про власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест".

Про це повідомили пресслужби ДБР та Нацполіції у п'ятницю, 17 травня.

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Махінації у вугільній сфері

"За оперативною інформацією, український мільярдер забрав у власність активи сина біглого експрезидента Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів", — йдеться у повідомленні.

Махінації у вугільній сфері. Фото: ДБР

Правоохоронці підозрюють фігуранта у діяльності, яка доводила до банкрутства державне підприємство "Краснолиманське". Встановлено, що установа отримувала відшкодування з бюджету, зокрема через застосування "нульової" ставки ПДВ. До того ж при цьому держпідприємство штучно накопичувало борг перед державою.

Обшук у фігуранта. Фото: ДБР

"У межах розробленого протиправного механізму, керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих "пільг", натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом воно сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесмену комерційних структур. Гроші на мільярди гривень надалі відмивались через купівлю-продаж рухомого та нерухомого майна", — йдеться у повідомленні.

У Нацполіції розповіли, що наразі заборгованість за послуги з видобутку вугілля сягають понад 2,2 мільярда гривень, 147 мільйонів гривень – по заробітній платі працівникам шахти, штатна чисельність якої налічує майже 1700 осіб, а також 1,1 мільярда гривень за електроенергію. До того ж сума несплачених податків до державного бюджету становить 1,1 мільярда гривень.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: ДБР

Правоохоронці оголосили підозру бенефіціарному власникові ТОВ "Краснолиманське", управителю фінансами бізнесмена, директору і головному бухгалтеру ТОВ "Краснолиманське".

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, слідчі ДБР завершили досудове слідство у справі ексдепутата Жмеринської міськради від партії "ОПЗЖ", яка заборонена в Україні, обвинуваченого у замовленні вбивства свого колеги. За результатами розслідування, до суду було направлено обвинувальний акт.

Також Державне бюро розслідувань повідомило про підозру очільнику Маріупольського порту. Відомо, що посадовець перерахував 12 мільйонів гривень на ремонт одного з об'єктів міста після того, як його вже окупували російські окупанти.