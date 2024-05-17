ГБР разоблачило масштабную схему с махинациями в угольной сфере на 2 млрд гривен

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований вместе с Национальной полицией разоблачили преступную организацию, которая на махинациях в угольной сфере нанесла государству ущерб более чем на 2 млрд грн. Речь идет о владельце ООО "Краснолиманское", входящем в группу компаний ООО "Укрдонинвест".

Об этом сообщили пресс-службы ГБР и Нацполиции в пятницу, 17 мая.

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Махинации в угольной сфере

"По оперативной информации, украинский миллиардер забрал в собственность активы сына беглого экс-президента Александра Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов", — говорится в сообщении.

Махинации в угольной сфере. Фото: ГБР

Правоохранители подозревают фигуранта в деятельности, которая доводила до банкротства государственное предприятие "Краснолиманское". Установлено, что учреждение получало возмещение из бюджета, в частности через применение "нулевой" ставки НДС. К тому же при этом госпредприятие искусственно накапливало долг перед государством.

Обыск у фигуранта. Фото: ГБР

"В рамках разработанного противоправного механизма, руководство госпредприятия не предпринимало никаких действий по возмещению коммерсантами полученных "льгот", зато наращивало задолженность перед бюджетом, в том числе и через штрафные санкции и пеню. Между тем оно платило все соответствующие платежи владельцу подконтрольных бизнесмену коммерческих структур. Деньги на миллиарды гривен в дальнейшем отмывались через купли-продажи движимого и недвижимого имущества", — говорится в сообщении.

В Нацполиции рассказали, что сейчас задолженность за услуги по добыче угля достигает более 2,2 миллиарда гривен, 147 миллионов гривен — по заработной плате работникам шахты, штатная численность которой насчитывает почти 1700 человек, а также 1,1 миллиарда гривен за электроэнергию. К тому же сумма неуплаченных налогов в государственный бюджет составляет 1,1 миллиарда гривен.

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: ГБР

Правоохранители объявили подозрение бенефициарному владельцу ООО "Краснолиманское", управляющему финансами бизнесмена, директору и главному бухгалтеру ООО "Краснолиманское".

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 13 лет лишения свободы.

Напомним, следователи ГБР завершили досудебное следствие по делу экс-депутата Жмеринского горсовета от партии "ОПЗЖ", запрещенной в Украине, обвиняемого в заказе убийства своего коллеги. По результатам расследования в суд был направлен обвинительный акт.

Также Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе Мариупольского порта. Известно, что должностное лицо перечислило 12 миллионов гривен на ремонт одного из объектов города после того, как его уже оккупировали российские оккупанты.