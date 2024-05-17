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ГБР разоблачило масштабную схему с махинациями в угольной сфере на 2 млрд гривен

17 мая 2024 20:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ГБР разоблачило масштабную схему с махинациями в угольной сфере на 2 млрд гривен
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: ГБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственное бюро расследований вместе с Национальной полицией разоблачили преступную организацию, которая на махинациях в угольной сфере нанесла государству ущерб более чем на 2 млрд грн. Речь идет о владельце ООО "Краснолиманское", входящем в группу компаний ООО "Укрдонинвест".

Об этом сообщили пресс-службы ГБР и Нацполиции в пятницу, 17 мая.

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"По оперативной информации, украинский миллиардер забрал в собственность активы сына беглого экс-президента Александра Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов", — говорится в сообщении.

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Махинации в угольной сфере. Фото: ГБР

Правоохранители подозревают фигуранта в деятельности, которая доводила до банкротства государственное предприятие "Краснолиманское". Установлено, что учреждение получало возмещение из бюджета, в частности через применение "нулевой" ставки НДС. К тому же при этом госпредприятие искусственно накапливало долг перед государством.

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Обыск у фигуранта. Фото: ГБР

"В рамках разработанного противоправного механизма, руководство госпредприятия не предпринимало никаких действий по возмещению коммерсантами полученных "льгот", зато наращивало задолженность перед бюджетом, в том числе и через штрафные санкции и пеню. Между тем оно платило все соответствующие платежи владельцу подконтрольных бизнесмену коммерческих структур. Деньги на миллиарды гривен в дальнейшем отмывались через купли-продажи движимого и недвижимого имущества", — говорится в сообщении.

В Нацполиции рассказали, что сейчас задолженность за услуги по добыче угля достигает более 2,2 миллиарда гривен, 147 миллионов гривен — по заработной плате работникам шахты, штатная численность которой насчитывает почти 1700 человек, а также 1,1 миллиарда гривен за электроэнергию. К тому же сумма неуплаченных налогов в государственный бюджет составляет 1,1 миллиарда гривен.

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Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: ГБР

Правоохранители объявили подозрение бенефициарному владельцу ООО "Краснолиманское", управляющему финансами бизнесмена, директору и главному бухгалтеру ООО "Краснолиманское".

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 13 лет лишения свободы.

Напомним, следователи ГБР завершили досудебное следствие по делу экс-депутата Жмеринского горсовета от партии "ОПЗЖ", запрещенной в Украине, обвиняемого в заказе убийства своего коллеги. По результатам расследования в суд был направлен обвинительный акт.

Также Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе Мариупольского порта. Известно, что должностное лицо перечислило 12 миллионов гривен на ремонт одного из объектов города после того, как его уже оккупировали российские оккупанты.

уголь
махинации
ГБР
Виктор Янукович
деньги
Украина
Нацполиция

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