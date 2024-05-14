За організацію замовного вбивства судитимуть сина екснардепа-регіонала

Затримання сина екснардепа-регіонала. Фото: Офіс генерального прокурора

Слідчі ДБР завершили досудове слідство у справі ексдепутата Жмеринської міськради від партії "ОПЗЖ", яка заборонена в Україні, обвинуваченого у замовленні вбивства свого колеги. За результатами розслідування, до суду було направлено обвинувальний акт.

Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 14 травня.

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Деталі справи

Батько звинуваченого, колишній народний депутат від "Партії регіонів" та нинішній депутат міськради від "ОПЗЖ", залишив Україну під час війни та не виконує своїх обов’язків. Його інтереси в місті та області представляє син, який у 2023 році склав свої депутатські повноваження.

У 2023 році між батьком та іншим депутатом виник конфлікт через блокування розгляду його бізнес-проєктів, що стосувалися земельних питань. Син вирішив втрутитися, плануючи замовне вбивство депутата з земельної комісії.

Організатор знайшов посередників для вибору виконавців злочину, обіцяючи їм 8,5 тисяч доларів за життя депутата. Під час спецоперації агенти ДБР інсценували вбивство, створили фальшиві фотографії, які були показані замовнику, і затримали організатора після передачі оплати. Під час обшуку його помешкання було знайдено нелегальну зброю та боєприпаси.

Інсценоване правоохоронцями вбивство. Фото: ДБР

Затримання сина екснардепа-регіонала. Фото: ДБР

Вилучена зброя. Фото: ДБР

Вилучена зброя. Фото: ДБР

Вилучена зброя. Фото: ДБР

Вилучена зброя. Фото: ДБР 1 / 5

Звинуваченого обвинувачують у в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення та незаконному зберіганні зброї. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відомого українського бізнесмена підозрюють в організації замовного вбивства.

Раніше ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо трагедії на фунікулері у Києві, де загинув 16-річний підліток. Співробітнику Управління державної охорони (УДО), який вбив хлопця, загрожує довічне ув'язнення.