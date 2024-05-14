За организацию заказного убийства будут судить сына экснардепа-регионала

Задержание сына экс-нардепа-регионала. Фото: Офис генерального прокурора

Следователи ГБР завершили досудебное следствие по делу экс-депутата Жмеринского горсовета от партии "ОПЗЖ", запрещенной в Украине, обвиняемого в заказе убийства своего коллеги. По результатам расследования в суд был направлен обвинительный акт.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР во вторник, 14 мая.

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Детали дела

Отец обвиняемого, бывший народный депутат от ''Партии регионов'' и нынешний депутат горсовета от ОПЗЖ, оставил Украину во время войны и не исполняет свои обязанности. Его интересы в городе и области представляет сын, в 2023 году сложивший свои депутатские полномочия.

В 2023 году между отцом и другим депутатом возник конфликт из-за блокирования рассмотрения его бизнес-проектов, касающихся земельных вопросов. Сын решил вмешаться, планируя заказное убийство депутата из земельной комиссии.

Организатор нашел посредников для выбора исполнителей преступления, обещая им 8,5 тысячи долларов при жизни депутата. Во время спецоперации агенты ГБР инсценировали убийство, создали фальшивые фотографии, показанные заказчику, и задержали организатора после передачи оплаты. Во время обыска его жилья было найдено нелегальное оружие и боеприпасы.

Инсценированное правоохранителями убийство. Фото: ГБР

Задержание сына экс-нардепа-регионала. Фото: ГБР

Изъятое оружие. Фото: ГБР

Изъятое оружие. Фото: ГБР

Изъятое оружие. Фото: ГБР

Изъятое оружие. Фото: ГБР 1/5 ​ 5

Обвиняемого обвиняют в организации оконченного покушения на убийство, совершенное по корыстным мотивам по заказу и незаконному хранению оружия. Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, известного украинского бизнесмена подозревают в организации заказного убийства.

Ранее мы писали, что работники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование трагедии на фуникулере в Киеве, где погиб 16-летний подросток. Убившего парня сотруднику Управления государственной охраны (УГО) грозит пожизненное заключение.