Відомого українського бізнесмена підозрюють в організації замовного вбивства

Підозрюваний бізнесмен. Фото: Нацполіція

Відомому українському бізнесмену, якого підозрюють в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомили про ще одну підозру. Йдеться про організацію замовного вбивства.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Національна поліція України.

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Зазначається, що підозрюваний замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній. Причина — помста юристові за відмову співпрацювати в незаконній оборудці.

Для реалізації своїх планів бізнесмен залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Вони, зокрема, у серпні 2003 року, у передмісті Феодосії, здійснили напад на вказану особу, нанесли йому удари та завдали поранень у життєво важливі органи.

На щастя, медикам тоді вдалося врятувати життя людини.

"Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим прокурори та слідчі здійснюють необхідні дії, що спрямовані на викриття усіх осіб, які причетні до злочину.

Сам організатор, як відомо, перебуває під вартою з вересня 2023 року. Його підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Підозрюваний бізнесмен. Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, голова Броварської районної військової адміністрації Володимир Майбоженко отримав підозру. Чиновника звинувачують у скоєнні ДТП в стані алкогольного сп’яніння.

Нещодавно НАБУ викрило чинного міністра України, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.