Відомого українського бізнесмена підозрюють в організації замовного вбивства
Відомому українському бізнесмену, якого підозрюють в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомили про ще одну підозру. Йдеться про організацію замовного вбивства.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Національна поліція України.
Що відомо про організацією бізнесменом замовного вбивства
Зазначається, що підозрюваний замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній. Причина — помста юристові за відмову співпрацювати в незаконній оборудці.
Для реалізації своїх планів бізнесмен залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Вони, зокрема, у серпні 2003 року, у передмісті Феодосії, здійснили напад на вказану особу, нанесли йому удари та завдали поранень у життєво важливі органи.
На щастя, медикам тоді вдалося врятувати життя людини.
"Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди", — йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим прокурори та слідчі здійснюють необхідні дії, що спрямовані на викриття усіх осіб, які причетні до злочину.
Сам організатор, як відомо, перебуває під вартою з вересня 2023 року. Його підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Нагадаємо, голова Броварської районної військової адміністрації Володимир Майбоженко отримав підозру. Чиновника звинувачують у скоєнні ДТП в стані алкогольного сп’яніння.
Нещодавно НАБУ викрило чинного міністра України, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.
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