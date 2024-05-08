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Відомого українського бізнесмена підозрюють в організації замовного вбивства

8 травня 2024 10:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Відомого українського бізнесмена підозрюють в організації замовного вбивства
Підозрюваний бізнесмен. Фото: Нацполіція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Відомому українському бізнесмену, якого підозрюють в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомили про ще одну підозру. Йдеться про організацію замовного вбивства. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Національна поліція України. 

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Зазначається, що підозрюваний замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній. Причина — помста юристові за відмову співпрацювати в незаконній оборудці.

Для реалізації своїх планів бізнесмен залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Вони, зокрема, у серпні 2003 року, у передмісті Феодосії, здійснили напад на вказану особу, нанесли йому удари та завдали поранень у життєво важливі органи.

На щастя, медикам тоді вдалося врятувати життя людини. 

"Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди", — йдеться у повідомленні. 

У зв'язку з цим прокурори та слідчі здійснюють необхідні дії, що спрямовані на викриття усіх осіб, які причетні до злочину.

Сам організатор, як відомо, перебуває під вартою з вересня 2023 року. Його підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Підозра Коломойському
Підозрюваний бізнесмен. Фото: Офіс генерального прокурора

 

Нагадаємо, голова Броварської районної військової адміністрації Володимир Майбоженко отримав підозру. Чиновника звинувачують у скоєнні ДТП в стані алкогольного сп’яніння. 

Нещодавно НАБУ викрило чинного міністра України, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень. 

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