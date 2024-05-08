Известного украинского бизнесмена подозревают в организации заказного убийства
Известному украинскому бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщили о еще одном подозрении. Речь идет об организации заказного убийства.
Об этом сообщили пресс-службы Офиса генерального прокурора и Национальной полиции Украины в среду, 8 мая.
Что известно об организации бизнесменом заказного убийства
Отмечается, что подозреваемый заказал убийство директора одной из юридических компаний. Причина — месть юристу за отказ сотрудничать в незаконной сделке.
Для реализации своих планов бизнесмен привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Они, в частности, в августе 2003 года, в Феодосийском пригороде, совершили нападение на указанное лицо, нанесли ему удары и и ранения в жизненно важные органы.
Медикам тогда удалось спасти жизнь человека.
"В то же время это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды", — говорится в сообщении.
В связи с этим прокуроры и следователи предпринимают необходимые действия, направленные на разоблачение всех лиц, причастных к преступлению.
Сам организатор, как известно, находится под стражей с сентября 2023 года. Он подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Ведомство не называет имени подозреваемого, но на опубликованном заблюренном фото можно узнать Игоря Коломойского. К тому же указано, что бизнесмен сейчас находится под стражей по подозрению в легализации имущества, полученного мошенническим путем.
Напомним, глава Броварской районной военной администрации Владимир Майбоженко получил подозрение. Чиновник обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Недавно НАБУ разоблачило действующего министра Украины, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.
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