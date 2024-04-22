Коломойському продовжили запобіжний захід — що відомо

Український олігарх Ігор Коломойський в суді. Фото: скриншот з відео

Українському олігарху Ігорю Коломойському продовжили запобіжний захід. Він пробуде під вартою до 2 червня 2024 року.

Про це стало відомо на судовому засіданні Шевченківського районного суду Києва у понеділок, 22 квітня.

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Запобіжний захід Коломойському

Суд вирішив зменшити Коломойському заставу з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

До того ж начальника Ізолятора тимчасового тримання СБУ зобов'язали забезпечити олігарху отримання належної медичної допомоги та обстеження згідно зі скаргами на стан здоров'я.

Нагадаємо, Коломойський сидить у СІЗО в Україні у справі про шахрайство та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Ізолятор СБУ, у якому олігарх перебуває, називають "елітним".

Також згодом заочно арештували бізнес-партнера Коломойського Михайла Кіпермана. Йому висунули підозру в заволодінні електроенергією Укренерго та отримання коштів за неї.