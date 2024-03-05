Росія відсудила собі у власність майно Коломойського на 3 млрд грн

Український олігарх Ігор Коломойський. Фото: РБК-Україна

Суд у російській республіці Адигея відсудив на користь держави майно українського олігарха Ігоря Коломойського. Загальна вартість капіталів склала понад 11,1 млрд рублів (близько 3,3 млрд грн).

Про це повідомило російське видання RT.

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За даними видання, суд в Адигеї виніс вирок про стягнення на баланс РФ майна Коломойського, який в Росії визнаний терористом та екстремістом. Йдеться про майже 500 земельних ділянок у Володимирській, Калінінградській, Московській та Смоленській областях. Загальна вартість територій становить 6 млрд рублів (близько 1,8 млрд грн).

Також на баланс Росії відсудили будівлі та приміщення у Москві, всі частки у капіталах ТОВ "Південгазенерджі" та ТОВ "Кейтерінг — Південь", вартість яких склала понад 5,1 млрд рублів (близько 1,5 млрд грн).

"Позов був поданий Генпрокуратурою. Причиною стала екстремістська діяльність Коломойського та фінансування ЗСУ", — вказує російське медіа.

Нагадаємо, Коломойський сидить у СІЗО в Україні у справі про шахрайство та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Ізолятор СБУ, у якому олігарх перебуває, називають "елітним".

У грудні апеляційний суд залишив Ігоря Коломойського під вартою, однак зменшив розмір застави до 2 мільярдів 700 тисяч гривень.

Згодом було заочно арештували бізнес-партнера Коломойського Михайла Кіпермана. Йому висунули підозру в заволодінні електроенергіэю Укренерго та отримання коштів за неї.