Россия отсудила себе в собственность состояние Коломойского на 3 млрд грн

Украинский олигарх Игорь Коломойский. Фото: РБК-Украина

Суд в российской республике Адыгея отсудил в пользу государства имущество украинского олигарха Игоря Коломойского. Общая стоимость капиталов составила более 11,1 млрд рублей (около 3,3 млрд грн).

Об этом сообщило российское издание RT.

Читайте также:

В России суд перевел имущество Коломойского на баланс страны

По данным издания, суд в Адыгее вынес приговор о взыскании на баланс РФ имущества Коломойского, признанного в России террористом и экстремистом. Речь идет о почти 500 земельных участках во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях. Общая стоимость территорий составляет 6 млрд рублей (около 1,8 млрд грн).

Также на баланс России отсудили здания и помещения в Москве, все доли в капиталах ООО "Юггазенерджи" и ООО "Кейтеринг — Юг", стоимость которых составила более 5,1 млрд рублей (около 1,5 млрд грн).

"Иск был подан Генпрокуратурой. Причиной стала экстремистская деятельность Коломойского и финансирование ВСУ", — указывает российское медиа.

Напомним, Коломойский сидит в СИЗО в Украине по делу о мошенничестве и отмывании денег, полученных незаконным путем. Изолятор СБУ, в котором находится олигарх, называют "элитным".

В декабре апелляционный суд оставил Игоря Коломойского под стражей, однако снизил размер залога до 2 миллиардов 700 тысяч гривен.

Впоследствии заочно был арестован бизнес-партнер Коломойского Михаил Киперман. Ему выдвинули подозрение в завладении электроэнергией "Укрэнерго" и получение средств за нее.