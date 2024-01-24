ВАКС заочно заарештував бізнес-партнера Коломойського

Бізнесмен Михайло Кіперман. Фото: Telegram/NABU Daily by Олег Новіков

В Україні заочно арештували бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана. Його підозрюють в заволодінні електроенергії "Укренерго" та отримання коштів з неї.

Про це повідомляє журналіст Олег Новіков.

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Так, Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана.

Зазначається, що НАБУ і САП підозрюють його в організації схеми із заволодіння електроенергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації коштів, отриманих від її продажу.

"На засіданні прокурор САП зачитав листування, які нібито підтверджують контроль Кіпермана над ТОВ "Юнайтед Енерджі" та іншими компаніями-фігурантами розслідування", — розповів журналіст.

Скриншот допису Новікова

Нагадаємо, що працівники НАБУ та САП викрили незаконну схему заволодіння електроенергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та виведення коштів, які отримали від її продажу. Держрегулятору завдано збитків в розмірі 716 млн грн.

Також стало відомо, що в Україні законодавчо планують запровадити податкові заходи, покликані на співпрацю податківців з НАБУ проти хабарників-бізнесменів.