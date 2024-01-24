ВАКС заочно арестовал бизнес-партнера Коломойского

Бизнесмен Михаил Киперман. Фото: Telegram/NABU Олег Новиков

В Украине заочно арестован бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман. Его подозревают в завладении электроэнергией "Укрэнерго" и получении средств из нее.

Об этом сообщает журналист Олег Новиков.

Читайте также:

Кипермана заочно арестовали

Так, Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана.

Отмечается, что НАБУ и САП подозревают его в организации схемы по завладению электроэнергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации средств, полученных от ее продажи.

"На заседании прокурор САП зачитал переписку, которая якобы подтверждает контроль Кипермана над ООО "Юнайтед Энерджи" и другими компаниями-фигурантами расследования", — рассказал журналист.

Скриншот сообщения Новикова

Напомним, что работники НАБУ и САП разоблачили незаконную схему завладения электроэнергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и вывод средств, полученных от ее продажи. Госрегулятору нанесен ущерб в размере 716 млн грн.

Также стало известно, что в Украине законодательно планируют ввести налоговые меры, призванные на сотрудничество налоговиков с НАБУ против взяточников-бизнесменов.