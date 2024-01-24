ВАКС заочно арестовал бизнес-партнера Коломойского
В Украине заочно арестован бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман. Его подозревают в завладении электроэнергией "Укрэнерго" и получении средств из нее.
Об этом сообщает журналист Олег Новиков.
Кипермана заочно арестовали
Так, Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана.
Отмечается, что НАБУ и САП подозревают его в организации схемы по завладению электроэнергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации средств, полученных от ее продажи.
"На заседании прокурор САП зачитал переписку, которая якобы подтверждает контроль Кипермана над ООО "Юнайтед Энерджи" и другими компаниями-фигурантами расследования", — рассказал журналист.
Напомним, что работники НАБУ и САП разоблачили незаконную схему завладения электроэнергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и вывод средств, полученных от ее продажи. Госрегулятору нанесен ущерб в размере 716 млн грн.
Также стало известно, что в Украине законодательно планируют ввести налоговые меры, призванные на сотрудничество налоговиков с НАБУ против взяточников-бизнесменов.
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