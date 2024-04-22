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Коломойскому продолжили меру пресечения — что известно

22 апреля 2024 18:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Коломойскому продолжили меру пресечения — что известно
Украинский олигарх Игорь Коломойский в суде. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому продлили меру пресечения. Он пробудет под стражей до 2 июня 2024 года.

Об этом стало известно на судебном заседании Шевченковского районного суда в понедельник, 22 апреля.

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Мера пресечения Коломойскому

Суд решил уменьшить Коломойскому залог с 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

К тому же начальника Изолятора временного содержания СБУ обязали обеспечить олигарху получение надлежащей медицинской помощи и обследования согласно жалобам на состояние здоровья.

Напомним, Коломойский сидит в СИЗО в Украине по делу о мошенничестве и отмывании денег, полученных незаконным путем. Изолятор СБУ, в котором находится олигарх, называют "элитным".

Также впоследствии заочно был арестован бизнес-партнер Коломойского Михаил Киперман. Ему выдвинули подозрение в завладении электроэнергией Укрэнерго и получении средств за нее.

Киев
суд
Игорь Коломойский
правосудие
олигархи

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