Сотрудники ГБР. Фото: RFE/RL

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении руководителю Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову в связи с его ролью в государственной измене, которую совершило прежнее руководство Службы безопасности Украины. Также были выдвинуты подозрения против двадцати российских генералов, включая Виктора Золотова, являющегося руководителем Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в субботу, 18 мая.

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Бортникову выдвинули подозрение в организации государственной измены бывшим руководством Службы безопасности Украины, разжигание межнациональной розни и препятствование мирным протестам в Украине в период 2013-2014 годов.

Следователи ГБР при поддержке СБУ собрали доказательства преступной деятельности российских спецслужб, включая планы Бортникова по подавлению протестов в Украине с целью сохранения тогдашней власти и последующей аннексии украинских территорий. Основной целью ФСБ было предотвращение евроинтеграции Украины и ее вступления в НАТО, что препятствовало бы российским планам восстановления "союзного государства".

По данным следствия, высшее руководство Украины было заранее вовлечено в планы России по отказу от евроинтеграции, а также были разработаны сценарии жестокого подавления протестов. В 2013 году в Украину прибыл Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев с инструкциями по разгону протестов.

Бортников приказал тогдашнему председателю СБУ, имевшему российское гражданство, способствовать ФСБ в подрывной деятельности. В ноябре-декабре 2013 года в СБУ уровень террористической угрозы определили как "Потенциальная", что позволило приравнять протестующих к потенциальным террористам.

В декабре 2013 года командующий внутренними войсками МВД Украины получил указания от российского командования по подготовке к разгону и расстрелу активистов. Также в Киев прибыла группа из 20 сотрудников ФСБ для инструктажа украинских правоохранителей.

По заданию ФСБ украинские правоохранители собирали видеоматериалы для провоцирования конфликтов между участниками Евромайдана и их оппонентами. Бывший Глава СБУ и начальник ГЗНИ перешли на сторону врага в 2022 году, за что они привлечены к ответственности.

Сообщения о подозрении и повестках были отправлены на официальную электронную почту ФСБ и будут опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры.

Напомним, ГБР разоблачило масштабную схему с махинациями в угольной сфере на 2 млрд гривен.

Также Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе Мариупольского порта. Известно, что должностное лицо перечислило 12 миллионов гривен на ремонт одного из объектов города после того, как его уже оккупировали российские захватчики.