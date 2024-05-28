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Російський банкір отримав підозру від СБУ за впровадження рублів на окупованих територіях

28 травня 2024 14:41
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Російський банкір отримав підозру від СБУ за впровадження рублів на окупованих територіях
Руслан Ареф’єв. Фото: РосЗМІ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Служба безпеки України повідомила про підозру голові російського банку, який запроваджує "рубльову зону" в тимчасово окупованих регіонах нашої країни. Йдеться про Руслана Ареф’єва — голову правління російського ЦМРБанку, який фінансує війну проти України. На Ареф'єва вже доказову базу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Руслану Ареф'єву повідомлено про підозру. Фото: СБУ

Що відомо про Ареф'єва та підозру йому

"За вказівкою кремля та Центробанку РФ, фігурант запроваджує так звану "рубльову зону" в тимчасово захоплених регіонах нашої держави. Для цього Ареф’єв за підтримки місцевих гауляйтерів відкрив більше 200 відділень російського банку в Криму, Донецьку та Луганську", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що після захоплення лівобережної Херсонщини та частини Запорізької області росіянин організував там створення ще 27 "філій" окупаційної фінустанови.

Здебільшого відкриття банків відбувалося на базі захоплених відділень місцевих українських фінустанов.

Цим самим агресор намагається зробити всі готівкові та електронні розрахунки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях в російських рублях.

"Крім того, окупаційні структури ЦМРБанку беруть участь у фінансуванні підрозділів російських військ, які воюють проти Сил оборони. Найбільше це стосується виплати "зарплат" окупантам та покриття затрат на їхнє "розквартирування", — додали в СБУ.

На відділення кремлівської фінустанови максимально заведені всі банківські розрахунки місцевих окупаційних адміністрацій Росії.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Ареф’єву про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ зібрала докази щодо шістьох зрадників, які діяли проти українських Сил оборони на східному фронті. Їм повідомили про підозру.

Також ми писали, що ДБР повідомило про підозру керівнику ФСБ РФ Олександру Бортнікову, через його роль у державній зраді, яку вчинило колишнє керівництво СБУ.

СБУ
окупація
підозра
рубль

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