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СБУ оголосила підозру голові Федеральних зборів РФ Матвієнко

24 травня 2024 13:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Соратниці Путіна Валентині Матвієнко в Україні повідомили про підозру
Соратниця Путіна Валентина Матвієнко. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України повідомила про підозру соратниці російського лідера Володимира Путіна Валентині Матвієнко. Її дії сприяють продовженню російської війни проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram у п'ятницю, 24 травня.

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Матвієнко обіймає посаду голови Ради федерації Федеральних зборів РФ, яка сприяє російській війні проти України. Водночас вона входить до найближчого кола соратників Путіна та санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ.

"Для цього Матвієнко підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ країни-агресора на територію нашої держави", — пояснили в СБУ.

Також вона погодила ратифікацію угод щодо "приєднання" тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Росії. Наразі вона координує поширення кремлівського режиму на цих територіях під виглядом інтеграції в "законодавче поле" РФ.

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Підозра Матвієнко. Фото: СБУ

Крім того, Матвієнко публічно поширює фейки про Сили оборони та ситуацію на фронті: під час ефірів пропагандистських телеканалів вона заперечує існування України, як суверенної держави і закликає до її повного захоплення.

СБУ заочно повідомила російській посадовиці про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України й глорифікації її учасників.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Раніше СБУ зібрала докази щодо шістьох зрадників, які діяли проти українських Сил оборони на східному фронті. Їм повідомили про підозру.

Також ми писали, що ДБР повідомило про підозру керівнику ФСБ РФ Олександру Бортнікову, у зв’язку з його роллю у державній зраді, яку вчинило колишнє керівництво СБУ.

СБУ
володимир путін
окупанти
підозра
війна в Україні
Росія

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