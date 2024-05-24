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СБУ объявила подозрение главе Федерального собрания РФ Матвиенко

24 мая 2024 13:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Соратнице Путина Валентине Матвиенко в Украине сообщили о подозрении
Соратница Путина Валентина Матвиенко. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении соратнице российского лидера Владимира Путина Валентине Матвиенко. Ее действия способствуют продолжению российской войны против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram в пятницу, 24 мая.

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Матвиенко занимает должность главы Совета федерации Федерального собрания РФ, способствующего российской войне против Украины. В то же время, она входит в ближайший круг соратников Путина и санкционировала полномасштабное вторжение РФ.

"Для этого Матвиенко подписала решение верхней палаты российского парламента о введении войск страны-агрессора на территорию нашего государства", — объяснили в СБУ.

Также она согласовала ратификацию соглашений по присоединению временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сейчас она координирует распространение кремлевского режима на этих территориях под видом интеграции в "законодательное поле" РФ.

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Подозрение Матвиенко. Фото: СБУ

Кроме того, Матвиенко публично распространяет фейки о Силах обороны и ситуации на фронте: во время эфиров пропагандистских телеканалов она отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее полному захвату.

СБУ заочно сообщила российскому чиновнику о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников.

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Скриншот сообщения СБУ
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Скриншот сообщения СБУ

Ранее СБУ собрала доказательства на шестерых предателей, действовавших против украинских Сил обороны на восточном фронте. Им сообщили о подозрении.

Также мы писали, что ГБР сообщило о подозрении руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову, в связи с его ролью в государственной измене, которую совершило прежнее руководство СБУ.

СБУ
владимир путин
оккупанты
подозрение
война в Украине
Россия

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