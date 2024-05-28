Российский банкир получил подозрение от СБУ за внедрение рублей на оккупированных территориях

Руслан Арефьев. Фото: РосСМИ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе российского банка, вводящего "рублевую зону" во временно оккупированных регионах нашей страны. Речь идет о Руслане Арефьеве — председателе правления российского ЦГРБанка, финансирующем войну против Украины. На Арефьева уже доказательную базу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Что известно об Арефьеве и подозрении ему

"По указанию кремля и Центробанка РФ фигурант вводит так называемую "рублевую зону" во временно захваченных регионах нашего государства. Для этого Арефьев при поддержке местных гауляйтеров открыл более 200 отделений российского банка в Крыму, Донецке и Луганске", — говорится в сообщении.

Известно, что после захвата левобережной Херсонщины и части Запорожской области россиянин организовал там создание еще 27 "филиалов" оккупационного финучреждения.

В большинстве своем открытие банков происходило на базе захваченных отделений местных украинских финучреждений.

Тем самым агрессор пытается произвести все наличные и электронные расчеты на временно неподконтрольных Украине территориях в российских рублях.

"Кроме того, оккупационные структуры ЦГРБанка принимают участие в финансировании подразделений российских войск, воюющих против Сил обороны. Больше всего это касается выплаты "зарплат" оккупантам и покрытия затрат на их "расквартирование", — добавили в СБУ.

На отделение кремлевского финучреждения максимально заведены все банковские расчеты местных оккупационных администраций России.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Арефьеву о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям). Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности", — отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ собрала доказательства шестерых предателей, действовавших против украинских Сил обороны на восточном фронте. Им сообщили о подозрении.

Также мы писали, что ДБР сообщило о подозрении руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову из-за его роли в государственной измене, которую совершило прежнее руководство СБУ.