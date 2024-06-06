СБУ оголосила підозру зрадникам, які воювали проти Сил оборони України

СБУ оголосила підозру зрадникам, які воювали проти України на східному фронті
Служба безпеки України оголосила підозру трьом зрадникам, які воювали проти Сил оборони. Фігуранти штурмували Красногорівку і намагалися прорватися до Лиману на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у четвер, 6 червня.
Підозра зрадникам, які воювали проти ЗСУ
Зловмисники входили до складу окупаційних угруповань Південного та Західного військових округів РФ. Вони брали участь у регулярних штурмах позицій ЗСУ в Донецькій області.
У травні 2024 року українські захисники взяли бойовиків у полон, двох із них — під час боїв поблизу Красногорівки. Іншого затримали на Лиманському напрямку. Тоді зрадник зі своїм взводом намагався прорватися до міста і закріпитися на вигідних позиціях.
"Серед взятих у полон — зрадник з тимчасово окупованої частини Луганщини. На початку цього року він прибув до Нижнього Новгорода, де добровільно підписав контракт з міноборони РФ. Тоді його призначили стрільцем до 3-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ агресора. Після нетривалої бойової підготовки фігуранта відправили штурмувати позиції українських оборонців на Донеччині", — йдеться у повідомленні.
Ще двоє затриманих — мешканці тимчасово окупованих районів Донецької області. Один з них вступив до 129-го окремого мотострілецького полку Росії. На посаді стрільця фігурант пройшов "курси" ведення штурмових дій на полігоні в Джанкої.
Після цього зрадника відправили облаштовувати вогневі позиції загарбників уздовж лінії фронту на Запоріжжі, а згодом перекинули обстрілювати передові позиції ЗСУ на Донеччині.
У СБУ розповіли, що інший фігурант за три дні до повномасштабного вторгнення "мобілізувався" до 109-го полку окупаційних угруповань. Там зловмисник брав участь у бойових діях у районі Красногорівки.
Правоохоронці оголосили фігурантам підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч.ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях держави-агресора чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру колишньому першому помічнику президента Росії Володимиру Мединському та ректору інституту Міністерства закордонних справ РФ Анатолію Торкунову. Посадовців звинувачують у фальсифікації історії України.
Також СБУ затримала завербовану агентку ГРУ та її доньку. Вони вихваляли російського диктатора Володимира Путіна та дії російських військ в Україні.
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