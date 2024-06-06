СБУ оголосила підозру зрадникам, які воювали проти Сил оборони України

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України оголосила підозру трьом зрадникам, які воювали проти Сил оборони. Фігуранти штурмували Красногорівку і намагалися прорватися до Лиману на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у четвер, 6 червня.

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Зловмисники входили до складу окупаційних угруповань Південного та Західного військових округів РФ. Вони брали участь у регулярних штурмах позицій ЗСУ в Донецькій області.

У травні 2024 року українські захисники взяли бойовиків у полон, двох із них — під час боїв поблизу Красногорівки. Іншого затримали на Лиманському напрямку. Тоді зрадник зі своїм взводом намагався прорватися до міста і закріпитися на вигідних позиціях.

"Серед взятих у полон — зрадник з тимчасово окупованої частини Луганщини. На початку цього року він прибув до Нижнього Новгорода, де добровільно підписав контракт з міноборони РФ. Тоді його призначили стрільцем до 3-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ агресора. Після нетривалої бойової підготовки фігуранта відправили штурмувати позиції українських оборонців на Донеччині", — йдеться у повідомленні.

Ще двоє затриманих — мешканці тимчасово окупованих районів Донецької області. Один з них вступив до 129-го окремого мотострілецького полку Росії. На посаді стрільця фігурант пройшов "курси" ведення штурмових дій на полігоні в Джанкої.

Після цього зрадника відправили облаштовувати вогневі позиції загарбників уздовж лінії фронту на Запоріжжі, а згодом перекинули обстрілювати передові позиції ЗСУ на Донеччині.

У СБУ розповіли, що інший фігурант за три дні до повномасштабного вторгнення "мобілізувався" до 109-го полку окупаційних угруповань. Там зловмисник брав участь у бойових діях у районі Красногорівки.

Правоохоронці оголосили фігурантам підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч.ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях держави-агресора чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру колишньому першому помічнику президента Росії Володимиру Мединському та ректору інституту Міністерства закордонних справ РФ Анатолію Торкунову. Посадовців звинувачують у фальсифікації історії України.

Також СБУ затримала завербовану агентку ГРУ та її доньку. Вони вихваляли російського диктатора Володимира Путіна та дії російських військ в Україні.