СБУ заарештувала агентку ГРУ з Дніпра та її доньку

Силовики СБУ. Фото ілюстративне: оф.сайт СБУ

Служба безпеки України затримала завербовану агентку ГРУ та її доньку. Вони вихваляли російського диктатора Володимира Путіна та дії російських військ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства у середу, 5 червня.

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Проте основним завданням матері було коригування ворожого вогню по пунктах базування ЗСУ у Дніпропетровській області. Російську розвідку цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

Слідчий СБУ оголошує підозру. Джерело: СБУ

Фігурантка об’їжджала місцевість, де приховано фіксувала базування українських воїнів, та передавала дані куратору військової розвідки для передачі координат стратегічній авіації ПКС РФ.

Переписка завербованої з куратором ГРУ. Джерело: СБУ

Проте СБУ зірвала передачу інформації, та заарештувала агентку в її власному помешканні. Також силовиками було затримано і її доньку, яка мешкає у Київській області. Їм повідомлено про підозру за двома статтями ККУ та взято під варту.

Нагадаємо, раніше СБУ заарештувала у Запоріжжі агента ФСБ, який планував здійснити теракти проти працівників ТЦК СП.

Також силовики ДБР та СБУ оголосили підозру поліцейському з Рівненської області, який передавав інформацію про базування ЗСУ своїм російським родичам, які служать в силових структурах РФ.