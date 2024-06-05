СБУ заарештувала агентку ГРУ з Дніпра та її доньку

Удвох вихваляли Путіна — СБУ затримала агентку ГРУ та її доньку
Служба безпеки України затримала завербовану агентку ГРУ та її доньку. Вони вихваляли російського диктатора Володимира Путіна та дії російських військ в Україні.
Про це повідомляє пресслужба силового відомства у середу, 5 червня.
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Проте основним завданням матері було коригування ворожого вогню по пунктах базування ЗСУ у Дніпропетровській області. Російську розвідку цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.
Фігурантка об’їжджала місцевість, де приховано фіксувала базування українських воїнів, та передавала дані куратору військової розвідки для передачі координат стратегічній авіації ПКС РФ.
Проте СБУ зірвала передачу інформації, та заарештувала агентку в її власному помешканні. Також силовиками було затримано і її доньку, яка мешкає у Київській області. Їм повідомлено про підозру за двома статтями ККУ та взято під варту.
Нагадаємо, раніше СБУ заарештувала у Запоріжжі агента ФСБ, який планував здійснити теракти проти працівників ТЦК СП.
Також силовики ДБР та СБУ оголосили підозру поліцейському з Рівненської області, який передавав інформацію про базування ЗСУ своїм російським родичам, які служать в силових структурах РФ.
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