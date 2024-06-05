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Удвох вихваляли Путіна — СБУ затримала агентку ГРУ та її доньку

5 червня 2024 12:34
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Ілля Рябінін
редактор
СБУ заарештувала агентку ГРУ з Дніпра та її доньку
Силовики СБУ. Фото ілюстративне: оф.сайт СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України затримала завербовану агентку ГРУ та її доньку. Вони вихваляли російського диктатора Володимира Путіна та дії російських військ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства у середу, 5 червня. 

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Проте основним завданням матері було коригування ворожого вогню по пунктах базування ЗСУ у Дніпропетровській області. Російську розвідку цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

сбу колаборанти
Слідчий СБУ оголошує підозру. Джерело: СБУ

Фігурантка об’їжджала місцевість, де приховано фіксувала базування українських воїнів, та передавала дані куратору військової розвідки для передачі координат стратегічній авіації ПКС РФ.

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Переписка завербованої з куратором ГРУ. Джерело: СБУ

Проте СБУ зірвала передачу інформації, та заарештувала агентку в її власному помешканні. Також силовиками було затримано і її доньку, яка мешкає у Київській області. Їм повідомлено про підозру за двома статтями ККУ та взято під варту. 

Нагадаємо, раніше СБУ заарештувала у Запоріжжі агента ФСБ, який планував здійснити теракти проти працівників ТЦК СП.

Також силовики ДБР та СБУ оголосили підозру поліцейському з Рівненської області, який передавав інформацію про базування ЗСУ своїм російським родичам, які служать в силових структурах РФ. 

Україна
Дніпро
Кримінал
СБУ
Росія
Київська область
арешт

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