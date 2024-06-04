ДБР оголосила підозру поліцейському — в чому звинувачують

Силовики ДБР та затриманий поліцейський. Фото: ДБР

Силовики Держбюро розслідувань та Служби безпеки України оголосили підозру поліцейському з Рівненської області та передали справу до суду. Торік зловмисник передавав росіянам інформацію про українських військових та стратегічні об’єкти.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у вівторок, 4 червня.

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Поліцейський шпигував для Росії

Як стало відомо, в Росії проживає його рідний брат, а племінника завербовано до лав бойовиків "ЛНР". Торік, починаючи з квітня, він відправляв їм дані про військові частини та армійську інфраструктуру в різних регіонах України, а також фотографії контрольно-пропускних пунктів.

Силовики ДБР вручають підозру. Джерело: ДБР

Також було встановлено, що правоохоронець фотографував доступні йому ділянки Рівненської АЕС.

Поліцейського звинуватили у державній зраді та в поширенні інформації про переміщення підрозділів ЗСУ. Йому загрожує вісім років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ДБР направила до суду справу посадовців Карпатського Національного парку, які привласнювали сплачені туристами кошти за сходження на Говерлу.

Також на Одещині силовики затримали командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", Станіслава Ярмолу, який змушував підлеглих будувати свій приватний будинок.