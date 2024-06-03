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Привласнювали кошти за сходження туристів на Говерлу — в Україні судитимуть двох посадовців

3 червня 2024 21:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Посадовці Нацпарку Карпат привласнювали кошти
Затримання посадовців. Фото: ДБР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні судитимуть посадовців Карпатського Національного парку. Вони привласнювали кошти, які туристи платили за сходження на Говерлу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Telegram в понеділок, 3 червня.

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Привласнювали кошти туристів за сходження на Говерлу

Так, посадовець Нацпарку влаштував свого знайомого на роботу касиром з продажу квитків на туристичному маршруті при підйомі на Говерлу, а той не видавав частину чеків відвідувачам.

"Також він щодня звітував керівнику про суми зібраної необлікованої готівки та відвозив її в офіс до заступника директора. Далі вони ділили кошти між собою", — уточнили в ДБР.

Таким чином за день зловмисники мали прибуток щонайменше 30 тис. гривень, а найбільш "врожайним" став період з кінця серпня до початку вересня. Зазвичай у цей час чимало груп підіймаються на Говерлу з нагоди Дня Незалежності України — тоді ділки привласнювали по 50-60 тис. гривень на день.

З'ясувалося, що злочинна схема діяла з червня до жовтня 2023 року. Економічна експертиза довела, що посадовці Нацпарку привласнили щонайменше 617 тис. гривень. 

Тож заступника директора та касира обвинувачують у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Розслідування завершено, обвинувальний акт спрямували до суду. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

"Заступника директора усунено від виконання обов’язків, а касира звільнено з роботи. Також обом фігурантам суд обрав запобіжний захід — домашній арешт", — зауважили в Бюро.

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Скриншот допису ДБР
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Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, детективи БЕБ викрили схему заволодіння коштами на Миколаївщині, до якої були залучені держпідприємство та компанія-підрядник. Вони вносили неправдиві звіти та привласнювали кошти.

Також ми писали, що в Одесі судитимуть начальницю відділу публічних закупівель комунальної установи міської ради. Її обвинувачують у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків місцевому бюджету.

суд
Закарпаття
ДБР
гроші
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