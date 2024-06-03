Чиновники Нацпарка Карпат присваивали средства

Задержание должностных лиц. Фото: ГБР

В Украине будут судить чиновников Карпатского Национального парка. Они присваивали средства, которые туристы платили за восхождение на Говерлу.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram в понедельник, 3 июня.

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Присваивали средства туристов за восхождение на Говерлу

Так, чиновник Нацпарка устроил своего знакомого на работу кассиром по продаже билетов на туристическом маршруте при подъеме на Говерлу, а тот не выдавал часть чеков посетителям.

"Также он ежедневно отчитывался руководителю о суммах собранной неучтенной наличности и отвозил ее в офис к заместителю директора. Далее они делили средства между собой", — уточнили в ГБР.

Таким образом, за день у злоумышленников была прибыль не менее 30 тыс. гривен, а наиболее "урожайным" стал период с конца августа по начало сентября. Обычно в это время многие группы поднимаются на Говерлу ко Дню Независимости Украины — тогда делки присваивали по 50-60 тыс. гривен в день.

Выяснилось, что преступная схема действовала с июня по октябрь 2023 года. Экономическая экспертиза доказала, что чиновники Нацпарка присвоили не менее 617 тыс. гривен.

Поэтому заместителя директора и кассира обвиняют в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Расследование завершено, обвинительный акт был направлен в суд. Теперь им грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

"Заместитель директора отстранен от исполнения обязанностей, а кассир уволен с работы. Также обоим фигурантам суд избрал меру пресечения — домашний арест", — отметили в Бюро.

Скриншот сообщения ГБР

Скриншот сообщения ГБР

Напомним, детективы БЭБ разоблачили схему завладения средствами в Николаевской области, в которой были задействованы госпредприятие и компания-подрядчик. Они вносили ложные отчеты и присваивали средства.

Также мы писали, что в Одессе будут судить начальник отдела публичных закупок коммунального учреждения городского совета. Ее обвиняют в служебной халатности, которая привела к значительным убыткам местного бюджета.