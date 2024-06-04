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Шпионил за военными объектами — ГБР сообщила о подозрении полицейскому-предателю

4 июня 2024 14:20
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Илья Рябинин
редактор
ГБР объявило о подозрении полицейскому — в чем обвиняют
Силовики ГБР и задержанный полицейский. Фото: ГБР
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Силовики Госбюро расследований и Службы безопасности Украины объявили подозрение полицейскому из Ровенской области и передали дело в суд. В прошлом году злоумышленник передавал россиянам информацию об украинских военных и стратегических объектах.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР во вторник, 4 июня.

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Как стало известно, в России проживает его родной брат, а племянник завербован в ряды боевиков "ЛНР". В прошлом году, начиная с апреля, он отправлял им данные о воинских частях и армейской инфраструктуре в разных регионах Украины, а также фотографии контрольно-пропускных пунктов.

дбр подозрение
Силовики ГБР вручают подозрение. Источник: ГБР

Также было установлено, что правоохранитель фотографировал доступные ему участки Ровенской АЭС.

Полицейского обвинили в государственной измене и распространении информации о перемещении подразделений ВСУ. Ему грозит восемь лет лишения свободы.

Напомним, ранее ГБР направила в суд дело должностных лиц Карпатского Национального парка, присваивавших уплаченные туристами средства за восхождение на Говерлу.

Также в Одесской области силовики задержали командующего региональным управлением сил территориальной обороны "Юг" Станислава Ярмолу, который заставлял подчиненных строить свой частный дом.

ГБР
Россия
Украина
шпионаж
полиция
СБУ
ВСУ
госизмена

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