ГБР объявило о подозрении полицейскому — в чем обвиняют

Силовики ГБР и задержанный полицейский. Фото: ГБР

Силовики Госбюро расследований и Службы безопасности Украины объявили подозрение полицейскому из Ровенской области и передали дело в суд. В прошлом году злоумышленник передавал россиянам информацию об украинских военных и стратегических объектах.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР во вторник, 4 июня.

Читайте также:

Полицейский шпионил для России

Как стало известно, в России проживает его родной брат, а племянник завербован в ряды боевиков "ЛНР". В прошлом году, начиная с апреля, он отправлял им данные о воинских частях и армейской инфраструктуре в разных регионах Украины, а также фотографии контрольно-пропускных пунктов.

Силовики ГБР вручают подозрение. Источник: ГБР

Также было установлено, что правоохранитель фотографировал доступные ему участки Ровенской АЭС.

Полицейского обвинили в государственной измене и распространении информации о перемещении подразделений ВСУ. Ему грозит восемь лет лишения свободы.

Напомним, ранее ГБР направила в суд дело должностных лиц Карпатского Национального парка, присваивавших уплаченные туристами средства за восхождение на Говерлу.

Также в Одесской области силовики задержали командующего региональным управлением сил территориальной обороны "Юг" Станислава Ярмолу, который заставлял подчиненных строить свой частный дом.