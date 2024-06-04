ГБР объявило о подозрении полицейскому — в чем обвиняют

Шпионил за военными объектами — ГБР сообщила о подозрении полицейскому-предателю
Силовики Госбюро расследований и Службы безопасности Украины объявили подозрение полицейскому из Ровенской области и передали дело в суд. В прошлом году злоумышленник передавал россиянам информацию об украинских военных и стратегических объектах.
Об этом сообщает пресс-служба ДБР во вторник, 4 июня.
Полицейский шпионил для России
Как стало известно, в России проживает его родной брат, а племянник завербован в ряды боевиков "ЛНР". В прошлом году, начиная с апреля, он отправлял им данные о воинских частях и армейской инфраструктуре в разных регионах Украины, а также фотографии контрольно-пропускных пунктов.
Также было установлено, что правоохранитель фотографировал доступные ему участки Ровенской АЭС.
Полицейского обвинили в государственной измене и распространении информации о перемещении подразделений ВСУ. Ему грозит восемь лет лишения свободы.
Напомним, ранее ГБР направила в суд дело должностных лиц Карпатского Национального парка, присваивавших уплаченные туристами средства за восхождение на Говерлу.
Также в Одесской области силовики задержали командующего региональным управлением сил территориальной обороны "Юг" Станислава Ярмолу, который заставлял подчиненных строить свой частный дом.
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