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Вдвоем восхваляли Путина — СБУ задержала агента ГРУ и ее дочь

5 июня 2024 12:34
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Илья Рябинин
редактор
СБУ арестовала агентку ГРУ из Днепра и ее дочь
Силовики СБУ. Фото иллюстративное: оф.сайт СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины задержала в Днепре завербованную агентку ГРУ и ее дочь. Они восхваляли российского диктатора Владимира Путина и действия российских войск в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в среду, 5 июня.

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Однако основной задачей матери была корректировка вражеского огня по пунктам базирования ВСУ в Днепропетровской области. Российскую разведку интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ.

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Следователь СБУ объявляет о подозрении. Источник: СБУ

Фигурантка объезжала местность, где скрыто фиксировала базирование украинских воинов и передавала данные куратору военной разведки для передачи координат стратегической авиации ВКС РФ.

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Переписка завербованная с куратором ГРУ. Источник: СБУ

Однако СБУ сорвала передачу информации и арестовала агентку в ее собственном доме. Также силовиками была задержана и ее дочь, проживающая в Киевской области. Они сообщены о подозрении по двум статьям УКУ и взяты под стражу.

Напомним, ранее СБУ арестовала в Запорожье агента ФСБ, который планировал совершить теракты против работников ТЦК СП.

Также силовики ГБР и СБУ объявили подозрение полицейскому из Ровенской области, передававшему информацию о базировании ВСУ своим российским родственникам, служащим в силовых структурах РФ.

Украина
Днепр
Криминал
СБУ
Россия
Киевская область
арест

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